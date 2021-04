https://cz.sputniknews.com/20210425/pasinjan-oznamil-rezignaci-na-post-premiera-armenie-14263911.html

Pašinjan oznámil rezignaci na post premiéra Arménie

Arménský premiér Nikol Pašinjan prohlásil v nedělním televizním projevu, že rezignuje na post, aby se v zemi mohly konat mimořádné parlamentní volby. 25.04.2021, Sputnik Česká republika

Předtím informoval Pašinjan o vypsání mimořádných parlamentních voleb 20. května. Prohlásil, že formálně rezignuje na post, aby byl zahájen proces rozpuštění parlamentu, ale bude předsedat vládě do voleb. Podle arménské legislativy se mimořádné volby do Národního shromáždění nemají konat dřív než za 30 dní a nejvíc za 45 dní po rozpuštění parlamentu. Rozpuštění může být formálně zahájeno po demisi. Parlament má být rozpuštěn, když poslanci nezvolí do dvou týdnů dvakrát premiéra.Reakce na Bidenovo přiznání genocidy ArménůPašinjan sdělil, že zaslal dopis americkému prezidentu Joemu Bidenovi, v kterém uvítal jeho přiznání genocidy Arménů v Osmanské říši. Biden předtím oficiálně uznal za genocidu masové vraždy etnických Arménů, ke kterým došlo v osmanské říši na začátku 20. století. „Arménský lid, Arméni z celého světa, s velkým nadšením reagovali na Vaše poselství s oficiálním přiznáním a odsouzením genocidy Arménů v letech 1915-1923. Vysoce oceňuji Váš principiální postoj, který je velkým krokem na cestě k pravdě a historické spravedlnosti, neocenitelnou podporou následníků obětí genocidy Arménů,“ praví se v dopise zveřejněném na Pašinjanově stránce na Facebooku. Připomněl rezoluci o přiznání genocidy Arménů oběma komorami Kongresu USA z roku 2019 a zdůraznil, že díky Bidenovu poselství dosáhl proces přiznání USA genocidy Arménů svého cíle. Podle mínění premiéra umožní přiznání genocidy Arménů nejen vzdát hold památce 1,5 milionu nevinných obětí, ale také odvrátit opakování podobných zločinů.Dodal, že přiznání genocidy Arménů Spojenými státy je velmi aktuálním poselstvím světovému společenství, které potvrzuje prioritu lidských práv a hodnot v mezinárodních vztazích. „Z tohoto hlediska je to inspirující příklad pro všechny, kdo chtějí spolu budovat spravedlivou, tolerantní a internacionální společnost,“ praví se v poselství.

