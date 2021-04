https://cz.sputniknews.com/20210425/praha-musi-odpovedet-na-otazku-svetoveho-spolecenstvi-co-bylo-ulozeno-ve-skladech-ve-vrbeticich-14267602.html

Praha musí odpovědět na otázku světového společenství, co bylo uloženo ve skladech ve Vrběticích

V neděli to oznámila oficiální mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová ve vysílání televizního kanálu Rossia 1. 25.04.2021, Sputnik Česká republika

„Právě na tuto otázku by světové společenství mělo dostat odpověď z Prahy - co tam bylo uloženo (ve skladech ve Vrběticích, pozn. red),“ uvedla zástupkyně ruského resortu diplomacie.V neděli prezident Miloš Zeman uvedl, že vyšetřování výbuchů ve Vrběticích v roce 2014 odhalilo, že zbraně ve skladech, kde k výbuchům došlo, patřily bulharskému podnikateli. New York Times dříve uvedl, že obchodník se zbraněmi Emilian Gebrev v e-mailu tomuto vydání přiznal, že dodával zbraně Ukrajině v době vrcholícího konfliktu na východě země v roce 2014, a také potvrdil, že skladuje munici ve skladech v českých Vrběticích.„Německý tisk, český tisk upozornil na to, kde ve skutečnosti a jak byly tyto zbraně použity. Vždyť on nejen že je kontroloval, nejen že je kontrolovala ta společnost, která patřila bulharskému občanovi, měla k dispozici ty prostory…“ poznamenala.Rovněž Zacharovová uvedla, že jak zjistila německá média, byly tam mimo jiné také protipěchotní miny.„Otázka pro Prahu: co bylo uloženo v těchto skladech? Druhá otázka: jak občan jiného státu nakládal s tím, co bylo v těchto skladech? Na základě čeho disponoval vším, co tam bylo? Existují právní podklady?“ doplnila zástupkyně ministerstva zahraničních věcí RF a vyzvala Prahu, aby na tyto otázky odpověděla.Kauza VrběticePremiér Andrej Babiš spolu s vicepremiérem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem dne 17. dubna na mimořádné tiskové konferenci informovali, že české bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích, k němuž došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby.V následné diplomatické přestřelce mezi Ruskem a Českem bylo vyhoštěno 18 ruských diplomatů z ruského velvyslanectví v Praze. Ti byli českou vládou označováni za „ruské špiony“. V reakci na to Moskva vyhostila 20 českých diplomatů z českého velvyslanectví v Moskvě. Česko tento čin považovalo za přehnaný. Dalo Rusku ultimátu, aby umožnilo návrat všech vyhoštěných českých diplomatů do Moskvy. Na to Rusko nepřistoupilo. Zatím posledním krokem roztržky bylo srovnání počtů diplomatů, kteří budou sloužit na ruském velvyslanectví v Praze s počty českých v Moskvě. Ti ruští diplomaté, jichž se to týká, mají čas do konce května, aby opustili území České republiky.

Simo Häyhä;, Goebblesová se odvolává na světové společenství 😄😄😄 6

