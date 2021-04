https://cz.sputniknews.com/20210425/slovensko-prodlouzi-nouzovy-stav-registrace-na-ockovani-sputnikem-v-by-mohla-zacit-pristi-tyden-14267406.html

Slovensko prodlouží nouzový stav. Registrace na očkování Sputnikem V by mohla začít příští týden

Slovenská vláda již dohodla o dalším prodloužení nouzového stavu. Zmínil se o tom slovenský premiér Eduard Heger v pořadu televize TA3. Podle premiéra v této... 25.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-25T14:20+0200

2021-04-25T14:20+0200

2021-04-25T14:20+0200

slovensko

sputnik v

ruská vakcína sputnik v na slovensku

nouzový stav

eduard heger

slovensko

Prodloužení nouzového stavu by měla v pondělí 26. dubna doporučit Pandemická komise vlády Slovenské republiky.Platnost současného nouzového stavu platí do středy 28. dubna. Jeho prodloužení bude muset odsouhlasit Národní rada Slovenské republiky.Dodal, že příští týden se do mezirezortního připomínkového konání dostane také připravovaný pandemický zákon.Podle slov premiéra by se měla změnit také testovací strategie, kterou považuje na hranici efektivity.„Myslím si, že nejbližší dva týdny se bude rozhodovat, jak by to mělo vypadat, na jaký způsob testování bychom přešli,“ uvedl.Zmínil se také o tom, že na Slovensku se již nechalo naočkovat přes milion osob, a očekává, že dále přijde jasná a srozumitelná očkovací kampaň. Dotkl se také tématu očkování ruskou vakcínou Sputnik V.Epidemická situace na SlovenskuPodle údajů Národního centra zdravotnických informací bylo v sobotu na Slovensku prostřednictvím PCR testů odhaleno 435 nových případů covidu-19, počet obětí se zvýšil o 37.V současnosti je v nemocnicích s koronavirem hospitalizováno 1587 osob. První dávku vakcíny dostalo 9229 osob, celkový počet naočkovaných osob je 1 013 445.V sobotu bylo na Slovensku vykonáno 474 852 antigenních testů a 30 594 PCR testů.

slovensko

