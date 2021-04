https://cz.sputniknews.com/20210425/slovensky-premier-se-zapsal-v-cekarne-na-ockovani-jakou-vakcinu-dostane-14264343.html

Slovenský premiér se zapsal v čekárně na očkování. Jakou vakcínu dostane?

Slovenský premiér Eduard Heger přizval obyvatele Slovenska, aby se dali očkovat. Podle něj jde o nejrychlejší cestu, jak zvítězit nad covidem-19. Uvedl to v... 25.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-25T10:13+0200

2021-04-25T10:13+0200

2021-04-25T10:13+0200

„Přidejte se i vy k více než jednomu milionu lidí – občanů Slovenské republiky, kteří se už naočkovat dali,“ přizval slovenský premiér občany, kteří zatím očkování nepodstoupili.Poděkoval občanům za to, že epidemická situace na Slovensku se v současnosti zlepšuje také díky nim a zavzpomínal si na první vlnu koronaviru, kdy se všichni spojili a vzájemně si pomáhali.„Myslím si, že to byla nejlepší možná volba v této nároční době,“ uvedl Heger.„Pandemie nás naučila, že když chceme nad ní vyhrát, tak potřebujeme tahat za jeden provaz. V aktuální situaci mám tedy především na mysli dát se naočkovat. Očkování je totiž stará a osvědčená ochrana lidstva před nákazami,“ vysvětlil slovenský premiér.Eduard Heger se rozhodl jít příkladem a na svém facebookovém účtu uveřejnil příspěvek, v němž se online zapsal v čekárně na očkování, a také přizval k tomuto kroku ostatní.Slovenský premiér se tak připojil k vicepremiérce Veronice Remišové. V souladu se současnými pravidly, by měli být naočkováni vakcínou AstraZeneca.

