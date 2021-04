https://cz.sputniknews.com/20210425/v-praci-twitteru-doslo-k-vypadku-14273354.html

V práci Twitteru došlo k výpadku

V práci Twitteru došlo k výpadku

Uživatelé Twitteru si stěžují na výpadky v práci sociálních sítí ve Spojených státech, uvádí web Downdetector, který sleduje výpadky a odpojení populárních... 25.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-25T20:43+0200

2021-04-25T20:43+0200

2021-04-25T20:28+0200

svět

twitter

sociální síť

usa

Více než polovina z těch, kteří nahlásili výpadky, si stěžovala na provoz webu (50 %), 31 % mělo problémy s aplikací pro iPhone nebo iPad a dalších 17 % mělo problémy s autorizací.Již 17. dubna sociální síť Twitter informovala o problémech s ukládáním zpráv. „U některých z vás se nemohou ukládat tweety. Pracujeme na řešení tohoto problému,“ uvádí se ve zprávě uveřejněné na oficiálním účtu společnosti.Většina (90 procent) stížností je spojena s problémy na webových stránkách, u dalších osmi procent uživatelů se zdroj vůbec neuvádí.Twitter vyvíjí novou funkciVývojáři Twitteru potvrdili, že pracují na nové funkci. Ta by se měla týkat možnosti zrušení tweetů v případě, že například uživatelé nějak změní svůj postoj.Informace o této funkci unikly ve formě animace, kdy se zobrazuje modrý časovač s anglickým slovem „zpět“, který začne odpočítávat pět sekund od chvíle, co uživatel potvrdil zveřejnění tweetu.Uživatelé Twitteru pak budou mít těchto pět sekund na to, aby kliknuli na časovač, než bude tweet uveřejněn.Není ani známo, kdy se bude šikovná nová funkce zavádět, nebo zda se bude týkat jen Twitteru pro počítače nebo mobilní zařízení.Americká společnost Twitter Inc. byla založena v roce 2006. Hlavním produktem společnosti je sociální síť pro výměnu krátkých zpráv. Sídlo se nachází v San Francisku, stát Kalifornii.

usa

