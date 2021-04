https://cz.sputniknews.com/20210425/v-praze-si-zacali-uvedomovat-ze-nafoukly-skandal-je-privedl-do-hloupe-situace-predseda-dumy-rf-14270926.html

„V Praze si začali uvědomovat, že nafouklý skandál je přivedl do hloupé situace.“ Předseda Dumy RF

Zeman v neděli uvedl, že zprávy českých tajných služeb nemají žádný důkaz, že dva „ruští agenti“ byli v roce 2014 ve vybuchlých muničních skladech ve VrběticíchČeská republika se podle mluvčího Státní dumy sama zahnala do kouta, postavila spojence do nepříjemné situace a zničila vztahy, které diplomaté budovali po celá léta. Nyní jsou její úřady „nuceny ustoupit“.Poukázal na to, že česká diplomacie „padla za oběť Prahy pod promyšlenou provokativní záminkou – rozhodnutí o vyhoštění ruských diplomatů".„Žádný respektovaný stát se tak chová. Takto může postupovat pouze země, která nemá v klíčových otázkách vlastní subjektivitu," myslí si poslanec.Volodin dodal, že Česká republika, která se „odhodlala ke službě zámořskému „pánovi“, je nucena bezodkladně plnit cizí pokyny“.Upozornil, že Praha ve snaze „věrně sloužit“ projevila samostatnost a zapojila do evropského skandálu své spojence a vyzvala země Evropské unie a NATO, aby následovaly jejího příkladu a vyhostily ruské diplomaty.Podotkl také, že český prezident se nebál říci pravdu, „i když to tam zřejmě nikdo už nepotřebuje - kolo se roztočilo: vyhoštění diplomatů, skandál, narušené vztahy“.Projev ZemanaZmiňme, že v neděli prezident Miloš Zeman na obrazovce televize CNN Prima News pronesl projev věnovaný probíhající kauze Vrbětice. Vyzval bezpečnostní orgány k maximalizaci úsilí při vyšetřování. Výsledky vyšetřování budou pro český politický život velmi závažné, uvedl.„BIS po dobu šesti let ve svých výročních zprávách, včetně jejich neveřejných částí, nikdy nezmiňovala kauzu Vrbětice. Teprve v posledních třech týdnech bylo vzneseno obvinění vůči dvěma ruským agentům, kteří působili na našem území, (…) a tito agenti byli obviněni, že způsobili výbuch ve Vrběticích,“ prohlásil Miloš Zeman.„Mohu konstatovat, že ve zprávě BIS se uvádí, a tuto větu jsem si podtrhl, že neexistují důkazy ani svědectví, že by tito agenti byli ve vrbětickém areálu,“ prohlásil ve svém projevu prezident. „Koneckonců, když se zkoumal druhý areál těsně před jeho výbuchem, nebyl v něm nalezen žádný výbušný systém,“ dodal.

