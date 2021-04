https://cz.sputniknews.com/20210425/valka-se-potahne-spise-roky-nez-mesice-pozornost-basty-v-kauze-vrbetice-upoutaly-nektere-detaily--14264857.html

„Válka se potáhne spíše roky než měsíce.“ Pozornost Bašty v kauze Vrbětice upoutaly některé detaily

Bývalý český velvyslanec v Ruské federaci a na Ukrajině Jaroslav Bašta v komentáři s názvem „Generálské výložky plukovníka Koudelky přijdou Česko draho"

Diplomat tento vliv považuje za nejnápadnější jev, který charakterizuje současnou krizi demokracie.„Málokdy je přímý, protože z povahy své existence jsou zpravodajské služby ve všech demokratických státech servisními organizacemi vládní exekutivy, podléhajícími přísné vládní a parlamentní kontrole. Jejich ředitelé a další členové velení však brzy po pádu Železné opony našli způsob, jak zužitkovat nejen shromážděné informace, ale především pověst svých institucí,“ uvedl Bašta.Následně dodal, že dotyční fakticky popřeli název tajná, a šli do nebezpečné mesaliance s novináři. Jedná se o to, že vybraným žurnalistům jsou sdělovány exkluzivní informace, přičemž občas totálně vymyšlené. „Společným úsilím se zpravodajcům a novinářům podařilo v médiích vytvořit takovou atmosféru, že pouhé označení původu informace znamená záruku její pravdivosti a kvality. Materiály tajných služeb v České republice jsou přijímány bezmála jako Písmo Svaté, včetně informační produkce bývalé Státní bezpečnosti, označené zákonem za zločineckou organizaci,“ podotkl diplomat.Dále upozornil, že slabé místo této mesaliance novinářů a zpravodajců tkví v tom, že žurnalisté nakonec prozradí úplně všechno, dokonce i to, co se nestalo a nedozvěděli se to.Pak se Bašta obrátil jmenovitě ke kauze výbuchu ve Vrběticích, v jehož následku přišly vlny vyhoštění diplomatů z obou stran.Když Bašta sledoval dění od památné tiskové konference v budově ministerstva zahraničí, která se netradičně odehrávala v sobotu večer, zarazily ho časové údaje. „Výbuchy ve Vrběticích se odehrály v říjnu a prosinci 2014. Informace o tom, že se v té době v ČR ve stejné době nacházeli jediní dva mediálně známí důstojníci ruské tajné služby GRU, víme od roku 2018. Údajně v březnu letošního roku si při revizi vyšetřovacího spisu někdo všiml povědomých tváří, takže se vytvořila nová vyšetřovací verze,“ připomněl diplomat s dovětkem, že policisté po dvojici ruských důstojníků vyhlásili pátrání. Proč zrovna teďV komentáři Bašta upozorňuje na to, že česká vláda o tomto probíhajícím obratu ve vyšetřování měla být informována nejpozději 7. dubna, jak naznačil odvolaný ministr zahraničí Tomáš Petříček. „O týden později se premiér a vicepremiér dozvěděli, že došlo k úniku informací, takže o zapojení důstojníků ruské služby GRU do vrbětických výbuchů budou v pondělí 19. 4. psát vybrané české noviny,“ podotýká bývalý velvyslanec.Právě tímto vysvětluje svolání tiskové konferenci na sobotu večer a zahájení diplomatické války s Ruskou federací, která se, podle odhadu Bašty, potáhne spíše roky než měsíce.„Proč byl náhle takový tlak na zveřejnění v sobotu 17. 4.?“ dotazuje se diplomat. Bašta přichází s názorem, že odpověď přinesl čtvrtek 22. dubna, kdy se odehrály hned tři významné události. „Nejprve společně vystoupili na Klimatickém summitu v panelové diskusi Joe Biden a Vladimír Putin. Poté ministr obrany RF Sergej Šojgu prohlásil, že prověrka bojové připravenosti Jižního a Západního vojenského okruhu skončila, a ruská armáda se stáhne od západní hranice (tedy od Ukrajiny). Za třetí, ruský prezident konečně odpověděl na žádost prezidenta Ukrajiny Vladimíra Zelenského a pozval ho na jednání do Moskvy,“ připomíná autor postřehu. Proto česká vláda pro své protiruské tažení získala podle hodnocení Bašty jen vlažnou podporu našich spojenců z NATO a EU.„Solidárně se zachovali pouze Slováci. Takže, jako již poněkolikáté v našich dějinách, ve válce jsme zůstali sami jako ten kůl v plotě,“ konstatoval diplomat.Vyzdvihl, že českou vládu do této tragikomické situace vmanévrovaly její vlastní služby. Navíc na ně to prozradili novináři (např. Sabina Slonková ). Tweet ředitele BIS, který se objevil o den později po osudové tiskovce, Bašta považuje za dostatečně výmluvný:„Chtěl bych poděkovat kolegům z NCOZ za skvělou spolupráci a ocenit razantní reakci premiéra a ministra zahr. věcí. Takhle se chová sebevědomá a hrdá země. Veškeré kroky v celé kauze byly koordinovány s cílem ochránit bezpečnostní zájmy ČR,” napsal Koudelka 18. dubna.„Jak si potom nemám myslet to, co jsem napsal do názvu komentáře,“ uzavřel autor příspěvku.

