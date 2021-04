Ve starověkém meteoritu byla znovu objevena voda

https://cz.sputniknews.com/20210425/ve-starovekem-meteoritu-byla-znovu-objevena-voda-14262157.html

Japonští fyzici studovali fragmenty meteoritu Sutter's Mill - fragmenty starověkého asteroidu, stejného věku jako sluneční soustava. Experti v něm nejen že... 25.04.2021, Sputnik Česká republika

Množství vody na naší planetě zůstává jedním z nejzajímavějších tajemství moderní vědy. Mohla být obsažena ve stejné látce, ze které byla vytvořena samotná Země, nebo se formovala v průběhu geologických procesů. Hlavní hypotéza však zůstává mimozemská, podle níž vodu na mladou planetu přinesly četné komety a asteroidy. Dalším potvrzením byla nová práce vědců z Ritsumeikan University v japonském Kjótu. Jejich článek byl publikován v časopise Science Advances.Akira Cutijama a jeho kolegové zkoumali pozůstatky slavného meteoritu Sutter's Mill, který explodoval nad Spojenými státy v roce 2012. Následně se podařilo shromáždit asi 90 fragmentů o celkové hmotnosti asi kilogram. Ukázalo se, že to byl uhlíkatý chondrit. S výjimkou vodíku a helia složení takových asteroidů opakuje složení Slunce, proto se věří, že byly vytvořeny spolu s ním, ze stejné protoplanetární hmoty. Dříve v nich již byla nalezena voda, díky čemuž jsou tato starodávná tělesa jedním z hlavních kandidátů na roli „dodavatelů vody“ pro mladou Zemi.Po prozkoumání fragmentů chondritu Sutter's Mill si japonští vědci všimli krystalu kalcitu, ve kterém byla zachována drobná inkluze vody a oxidu uhličitého. To naznačuje, že asteroid se vytvořil v dostatečné vzdálenosti od Slunce, kde tyto látky mohly krystalizovat. Tato vzdálenost byla dále než sněhové hranice vody a oxidu uhličitého - vzdálenosti od hvězdy, při které těkavé látky začínají tuhnout - ale blíže než sněhová hranice pro oxid uhelnatý.Před 4,6 miliardami let, během formování sluneční soustavy, kdy byl vytvořen tento asteroid, byly sněhové hranice ještě dále než ty současné. S největší pravděpodobností se tento asteroid objevil mimo současnou oběžnou dráhu Jupiteru a zůstal tam dlouho, dokud ho náhodná hra gravitace nezatlačila do blízkosti Země. To se pravděpodobně stalo s mnoha dalšími chondrity v dávné minulosti a „na palubě“ mohly na naši planetu dopravovat ještě více vody.Důkazy pádu velkého meteorituOtavené částice mimozemské látky, které vědci objevili ve východní Antarktidě, svědčí o tom, že před přibližně 430 tisíci let tu došlo k pádu velkého meteoritu nebo asteroidu, který po sobě nezanechal kráter, poněvadž se přeměnil v proud roztavené látky ještě před pádem na Zem.Síla nárazu byla ale větší než při pádu Tunguzského meteoritu, míní vědci. Výsledky jejich průzkumu byly uveřejněny v magazínu Science Advances.Mezinárodní tým geologů a planetologů pod vedením doktora Matthiase Van Ginnekena ze Školy fyzikálních věd Kentské univerzity ve Velké Británii objevil v okolí hor Sor Rondane (pohoří královny Maud) důkazy toho, že před 430 tisíci lety tu došlo k velké události, pádu asteroidu nebo velkého meteoritu o velikosti 100-150 metrů.Vědci objevili malinkaté částice, sféruly (kuličky) kondenzátu o velikosti 100-300 mikrometrů, které se vytvořily, když meteorit, který na Zemi nedoletěl, explodoval nedaleko povrchu a vypustil proud roztaveného a vypařeného materiálu. Odborníci zařazují podobné události do přechodného typu, který zaujímá prostřední místo mezi explozemi mimozemských těles v atmosféře a impaktními událostmi, v jejichž důsledku vznikají krátery po meteoritech.

