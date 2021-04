https://cz.sputniknews.com/20210425/vedci-prozradili-jake-kognitivni-funkce-ovlivnuje-konzumace-kavy-14261453.html

Vědci prozradili, jaké kognitivní funkce ovlivňuje konzumace kávy

Vědci prozradili, jaké kognitivní funkce ovlivňuje konzumace kávy

Každodenní konzumace kávy je spojena s poklesem funkčních spojení v mozku, které se podílejí na zpracování somatosenzorických, motorických a emočních... 25.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-25T07:17+0200

2021-04-25T07:17+0200

2021-04-25T07:17+0200

zdraví

káva

funkce

vliv

mozek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/588/06/5880693_0:349:2894:1977_1920x0_80_0_0_e2aaf56509d97471265efb06df312fbe.jpg

Zmiňme, že pití kávy současně napomáhá zachovávat po delší dobu funkční spojení v těch strukturách mozku, které podporují zvýšení vizuální bdělosti, pozornosti a smyslového vnímání.K takovému závěru dospěli portugalští vědci na základě magnetické rezonance, která byla provedena u 31 lidí, kteří pravidelně konzumují kávu. Následně byly výsledky porovnány se snímky 24 osob, které téměř vůbec kávu nekonzumují. Následně vědci nabídli šálek kávy účastníkům, kteří kávu nekonzumují a znovu porovnali údaje.Káva je nejoblíbenějším nápojem na světě a mnoho výzkumů prokázalo krátkodobý vliv kávy na pozornost, spánek, paměť a náladu člověka. Potvrzeny byly také dlouhodobé účinky, ovlivňující délku života, a vznik různých nemocí. Káva například snižuje riziko vzniku Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby, rakoviny a cirhózy jater, cukrovky druhého typu, kardiovaskulárních onemocnění, deprese.Vědec Ricardo Magalhães z University of Minho spolu se svými kolegy provedli výzkum, kterého se účastnilo 31 konzumentů kávy a naopak 24 účastníků, kteří kávu nekonzumují. Zmiňme, že tři hodiny před magnetickou rezonancí nesměli účastníci pít kávu nebo jiné potraviny obsahující kofein. Účastníci výzkumu měli také za úlohu zhodnotit u sebe projevy stresu, úzkosti a deprese.Ve skupině konzumentů kávy vědci zaznamenali vyšší úroveň stresu. V této skupině se také častěji vyskytovaly potíže s uvolněním v porovnání s druhou skupinou.Přestože se statistické údaje obou skupin mezi sebou výrazně neliší, konzumenti kávy vykazovali tendenci k snížení svalového napětí, spojeného s úzkostí. Vědci také u konzumentů zaznamenali snížení funkčních spojení v somatosenzorických oblastech, které zpracovávají různé pocity těla a také v limbickém systému, který má za úlohu regulovat emoce, motivaci a paměť.Je zajímavé, že snížení funkčních vazeb bylo zaznamenáno také v mozečku, v jádrech thalamu a striatu, které mají nejvyšší hustotu adenosinových receptorů A2A a A1 v mozku.Hlavním agonistou adenosinových receptorů je adenosin. Adenosin signalizuje, že v buňkách není dostatek energie, varuje, že je nutné si odpočinout. Zablokování adenosinových receptorů způsobí ztrátu subjektivních pocitů únavy, což i způsobují blokátory těchto receptorů v podobě různých psychomotorických stimulantů, včetně těch kofeinových.Za zmínku stojí, že u konzumentů kávy se funkční vazby déle zachovaly v mozečku, thalamu a parahipokampu, okcipitotemporálním a dolním okcipitálním gyrusu. Jak je známo, kofein zvyšuje pozornost, bdělost a vzrušení, tyto struktury se účastní na udržení tohoto stavu. Thalamus podporuje distribuci kognitivní pozornosti a kontroly, parahipokampální gyrus se účastní na kódovaní a vyhledávání paměti a mediální okcipitotemporální gyrus a dolní okcipitální gyrus jsou zapojeni do vizuálního zpracování.Autoři se domnívají, že tyto výsledky vysvětlují zvýšení vizuální bdělosti, pozornosti a smyslových vjemů, které bylo pozorováno u konzumentů kávy.Je zapotřebí dodat, že všechny tyto rozdíly jsou spojené s tím, jak často dochází ke konzumaci kávy a byly získány poté, co abstinenční skupina vypila kávu a po 30 minutách opět absolvovala celou experimentální proceduru.Káva a kofein mají tonizující účinek a ovlivňují náladu zvyšováním hladiny dopaminu. Některé kognitivní procesy však káva ovlivnit nemůže. I když kofein pomáhá zvyšovat produktivitu, nezvyšuje kreativitu a nemá vliv ani na pracovní paměť.

https://cz.sputniknews.com/20210420/vedci-zjistili-jak-zmena-klimatu-ovlivnuje-vas-obvykly-salek-kavy-13503054.html

https://cz.sputniknews.com/20210408/vedci-vypestovali-fragment-samoorganizujici-se-mozkove-tkane-13451046.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

káva, funkce, vliv, mozek