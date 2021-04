https://cz.sputniknews.com/20210425/velitel-bis-plukovnik-koudelka-letos-nebude-povysen-14265943.html

Velitel BIS plukovník Koudelka letos nebude povýšen

Prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro CNN Prima News uvedl, že v letošním roce nebude povyšovat plukovníka Michala Koudelku, velitele BIS, do generálské... 25.04.2021, Sputnik Česká republika

„Zatím proto to nevidím důvod, počkám si, jak skončí vyšetřování (kauzy Vrbětice – red.), které je de facto na začátku,“ řekl v odpovědi na otázku Terezie Tománkové o tom, zdali bude letos plukovník Koudelka povýšen do generálské hodnosti.„Pan plukovník Koudelka nedávno dostal v New Yorku medaili od CIA,“ řekl v rozhovoru Zeman a následně dodal, že CIA byla ta americká služba, která nedodala kvalitní informace o zbraních hromadného ničení v Iráku. Falešné informace o zbraních hromadného ničení vedly k začátku druhé války v Iráku. Žádné zbraně hromadného ničení v Iráku po obsazení země nalezeny nebyly.Miloš Zeman soustavně odmítá povýšit velitele BIS plukovníka Koudelku do generálské hodnosti.V minulosti prezident Zeman usiloval o vysvětlení slov BIS, které služba psala v jedné ze svých výročních zpráv, ve veřejné části, že Česko je údajně rejdištěm ruských a čínských špionů. Zeman BIS požádal o seznam těchto údajných ruských agentů, aby se mohl přesvědčit o pravdivosti slov BIS v její výroční zprávě. Jak ale řekl během dnešního rozhovoru s Terezií Tománkovou, zatím mu ze strany Bezpečnostní informační služby nebylo vyhověno.

