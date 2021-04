https://cz.sputniknews.com/20210425/vitaskova-politici-hazardujici-se-zdravim-lidi-nemohou-vyvaznout-bez-trestu-14268348.html

Vitásková: Politici hazardující se zdravím lidí nemohou vyváznout bez trestu

Vitásková: Politici hazardující se zdravím lidí nemohou vyváznout bez trestu

Předsedkyně Institutu Aleny Vitáskové z. s., bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková v rozhovoru pro Sputnik odsoudila kroky české... 25.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-25T15:16+0200

2021-04-25T15:16+0200

2021-04-25T15:16+0200

názory

česká republika

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/12/12534349_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6d5d81639466db8f8578fd46d49c29c8.jpg

Ruský prezident pronesl následující slova: „Do Ruska se neustále naváží bez jakéhokoliv důvodu. Samozřejmě se kolem nich kroutí jako kolem Šer Chána mrňavé Tabákí. Jako u Kiplinga. Štěkají, aby si udobřili svého suveréna.“ Do jaké míry odráží toto srovnání s Kiplingovou knihou stav česko-ruských vztahů?Stav česko-ruských vztahů se dostává na samé dno politické džungle. Příměr lze v tomto duchu i takto chápat. Vláda Petra Nečase byla poslední vládou, která prezentovala vyváženou zahraniční politiku, měla dobré zahraniční vztahy se všemi zeměmi a pro naše občany zajišťovala v tomto směru bezpečí a mír. Od roku 2013 se rapidně zhoršovaly (za vlád Bohuslava Sobotky a Andreje Babiše) vztahy k Rusku, ať již to bylo masívní překrucování dějin druhé světové války, likvidace památníků (např. maršála Koněva) a naopak stavění památníků fašistům. Útoky na Rusko, chcete-li „neustálé navážení bez jakýchkoliv důvodů“ ze strany nejen našich politiků, nelze vnímat jinak než plnění příslibů vytvářet zlo, konat a rozpoutávat nesváry, vyhledávat uměle nepřítele, podněcovat ohniska války. Putin podotkl, že si nepřeje „spalovat mosty“ ve vztazích s ostatními zeměmi: „Opravdu chceme mít dobré vztahy se všemi účastníky mezinárodní komunikace, i s těmi, s nimiž naše vztahy v poslední době mírně řečeno nefungují.“ Přitom ruský prezident podotkl, že pokud někdo chcete pálit mosty, tak odpověď Ruska bude „asymetrická, rychlá a tvrdá“. Jak hodnotíte toto prohlášení ruského prezidenta?Prohlášení prezidenta Putina považuji za vstřícné i vůči politickým amatérům, kteří připouští a iniciují provokace vůči jiným zemím. Dovolují zesměšňování, dokonce hanobení svých partnerů. Jako by netušili, že vyvolávají konflikt, který může končit největší katastrovou pro celé lidstvo.Politickými, diplomatickými amatéry mám na mysli například premiéra Babiše a vicepremiéra Hamáčka a některé další politiky na české straně, kteří bohužel nedorostli do pozic, které zastávají. Politici, kteří neumí řešit problémy diplomatickou cestou, jsou nositelé válek. Mezinárodní situace je dlouhodobě napjatá především z důvodů úpadku Západu, probíhajícího rozpadu Evropské unie a dění v USA. Ke zvládnutí této složité situace potřebuje svět vysoce erudované politiky s umem diplomatických jednání i v nejhorší krizi, kteří dokáží ochránit vlastní národ, ale i světový mír. Nikoliv svůj lid zaprodat, aby se zavděčili skomírajícím velmocem, jež jsou bez vize do budoucnosti. V Davosu na ekonomickém fóru představitelů nejvyspělejších ekonomik světa byl dotazován prezident Putin na východiska ze stávající globální krize. On ty východiska jasně popsal a nabídl pomoc ostatním.Sebezničující postup české strany v mezinárodní politice je u pozorovatelů politováníhodný, pro český národ zničující. V současné době se nacházíme v situaci, kdy došlo k destrukci české politiky, české diplomacie a české ekonomiky, a to vše jako důsledek Babišovy vlády. Zde můžeme dát příměr, že se nacházíme ve srovnatelném období, jako po Bílé hoře. Poslanci českého parlamentu v úterý vyzvali vládu, aby požadovala po ruských úřadech odškodnění za výbuchy muničního skladu v roce 2014. Jak hodnotíte pravděpodobnost takové stížnosti České republiky u mezinárodních právních institucí a její šanci na úspěch?Ubozí prostí duchem. Pokud se celá záležitost Vrbětic dostane k mezinárodním soudům, tak může nastat situace zcela opačná. Pokud jsou podloženy informace nejen poslance Lubomíra Volného, které sdělil poslancům v Parlamentu ČR, že se z muničního skladu ve Vrběticích vyvážely zbraně v rozporu s mezinárodním právem do ohnisek válečných konfliktů, tak může být Česká republika ve velmi složité situaci. Pokud se skutečně kauza dostane k mezinárodním soudům, tak je možné že vyplave na povrch pravý důvod, proč jsme tuto blamáž s ruskými agenty (po sedmi létech od této tragédie) sami rozpoutali. Osobně pochopitelně nemám ani nemohu mít informace, kterými disponují členové vlády a zákonodárci. Ale těch rozporů je mnoho a variantu pana poslance Lubomíra Volného nelze vyloučit. Navíc on není členem Aspenu, jako jiní politici, kteří se bezdůvodně navážejí do Ruska. Jako předsedkyně Institutu Aleny Vitáskové z.s., který se zabývá ochranou lidských práv a svobod, si nyní přeji, aby celá záležitost byla řádně prošetřena mezinárodními institucemi, aby se odhalilo, co se ve skutečnosti ve Vrběticích odehrálo. Je nepřijatelné, aby demokratická země byla podezřelá z podpory terorismus, porušování Listiny práv a svobod.V jiné souvislosti jsem obdobnou obavu sdělila již v roce 2013 na jednání vlády Petra Nečase, v té době jako předsedkyně Energetického regulačního úřadu. Dnes se očekává druhé vyhoštění ruských diplomatů z České republiky. Jde podle Vás o diplomatický protokol (parita v počtu vyhoštěných pracovníků ambasád obou států) nebo se jedná o další eskalaci konfliktu?Z mého pohledu se jednoznačně jedná o eskalaci konfliktu, který může vést až k přerušení diplomatických styků, paralyzování činností obou ambasád. Dopad bude pro nás zdrcující rovněž v obchodní spolupráci. Tento stav se bude velmi těžce napravovat. Přesto věřím, že se situace u nás změní a po volbách nastoupí politici, kterým bude na vzájemných dobrých vztazích i se slovanskými národy záležet. Že nastoupí dlouhou cestu nápravy a obnovy dobrých vztahů a budou mosty porozumění a mezinárodní komunikace stavět, nikoliv je pálit.V čem bylo rozuzlení dvou akutních otázek domácí a zahraniční politiky České republiky (účast Ruské federace v tendru Dukovany, dodávky neregistrované vakcíny Sputnik V) přínosné pro českou vládu a občany?Nevím, zda došlo k nějakému rozuzlení dvou zásadních otázek tím, že se na základě nějakých domněnek (navíc z roku 2014) začnou nediplomatickou cestou ničit vzájemné vztahy zemí, které historicky velmi dobře spolupracovaly. Nedošlo k rozuzlení, ale k odhalení důvodů těchto kroků. Vyřazení Ruska z tendru na Dukovany a definitivně zrušit dodávky vakcíny Sputník V do České republiky. V obou případech dochází k poškození našich občanů.Co se týká Dukovan, tak další scénář je, že se nebude vůbec stavět. Nebo budeme za miliardy pokusnými králíky při výstavbě nějakých prototypů. Obojí povede k dalšímu zotročení naší vlasti. Nejednou jsme to v novodobé historii zažili. Například výstavba minihutě na Ostravsku. Co se týká vakcíny Sputník V, zde je páchán zločin na vlastních občanech, když se nechce připustit vakcína, která by mohla ochránit lidské životy, a to pouze z ideologických důvodů. Za tento hazard s životy lidí nemohou zodpovědní politici vyváznout jen tak, bez trestu.

https://cz.sputniknews.com/20210425/praha-musi-odpovedet-na-otazku-svetoveho-spolecenstvi-co-bylo-ulozeno-ve-skladech-ve-vrbeticich-14267602.html

https://cz.sputniknews.com/20210425/zeman-vyzval-k-maximalni-usili-pri-vysetrovani-vrbetic-varoval-rusko-pred-moznymi-nasledky-14265523.html

https://cz.sputniknews.com/20210425/velitel-bis-plukovnik-koudelka-letos-nebude-povysen-14265943.html

https://cz.sputniknews.com/20210425/opozice-je-v-hysterii-zemanuv-projev-k-vrbeticim-neunesla-boji-se-i-navratu-rosatomu-do-dukovan-14266836.html

1

česká republika

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Tatjana Naronskaja https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1050/52/10505233_0:0:472:472_100x100_80_0_0_15ec9d4886cd117aff9e191c1edf3d57.jpg

Tatjana Naronskaja https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1050/52/10505233_0:0:472:472_100x100_80_0_0_15ec9d4886cd117aff9e191c1edf3d57.jpg

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Tatjana Naronskaja https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1050/52/10505233_0:0:472:472_100x100_80_0_0_15ec9d4886cd117aff9e191c1edf3d57.jpg

česká republika, rusko