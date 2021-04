https://cz.sputniknews.com/20210425/zeman-se-v-pondeli-setka-s-babisem-o-pouziti-sputniku-v-bude-usilovat-pouze-v-jednom-pripade-14268870.html

Zeman se v pondělí setká s Babišem. O použití Sputniku V bude usilovat pouze v jednom případě

Zeman se v pondělí setká s Babišem. O použití Sputniku V bude usilovat pouze v jednom případě

Prezident Miloš Zeman v pondělí v šest hodin večer přijme v Lánech premiéra Andreje Babiše. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček ČTK uvedl, že se bude jednat o... 25.04.2021, Sputnik Česká republika

Český prezident dnes v pořadu Partie, vysílaným televizí Prima uvedl, že v případě, že bude vládě vyslovena nedůvěra, by do říjnových voleb nechal dovládnout menšinový kabinet ANO a ČSSD. Podobná by jeho reakce byla i v případě, kdyby poslanci nabrali 120 podpisů k rozpuštění Poslanecké sněmovny.Co se týče otázky očkování proti covidu-19 v Česku a také použití ruské vakcíny Sputnik V, Zeman řekl, že bude usilovat o použití ruské vakcíny pouze v tom případě, když bude nedostatek vakcín.Zmiňme, že Zeman dříve navrhl k odvolání tehdejšího ministra zdravotnictví Jana Blatného a ředitelku Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irenu Storokovou právě kvůli odmítání ruské vakcíny Sputnik V. Na místo Blatného jmenoval Petra Arenbergera, přitom uvedl, že doufá, že nenechá při ruských i čínských vakcínách ovlivnit ideologickou hysterií.

Heimlich a jak se k tomu maji postavit lide co se chteji ockovat sputnikem a jinou vakcinou nechteji? To budou obcane 6 kategorie? dostanou na saty znacku symbol biologického rizika zluty trouhelnik s propojenymi kruhy s napisem biohazrd? 5

