Zeman vyzval k maximálnímu úsilí při vyšetřování Vrbětic. Varoval Rusko před možnými následky

Prezident Miloš Zeman na obrazovce televize CNN Prima News pronesl projev věnovaný probíhající kauze Vrbětice. Vyzval bezpečnostní orgány k maximalizaci úsilí... 25.04.2021, Sputnik Česká republika

„Před týdnem, jsem byl informován předsedou vlády a prvním místopředsedou vlády o podezření, že výbuch v muničním skladu Vrbětice byl způsoben dvěma ruskými agenty. Pokládám za svoji samozřejmou povinnost se k tomuto podezření vyjádřit, a právě proto jsem se nejdříve seznamoval se všemi relevantními informacemi,“ prohlásil, když vysvětloval, proč si vzal týden času na své vyjádření. „V roce 2014 došlo ve Vrběticích v muničním skladu ke dvěma výbuchům, které byly časově odděleny zhruba jedním měsícem. Tyto výbuchy byly vyšetřovány a závěr tehdejšího vyšetřování zněl, že byly způsobeny neodbornou manipulací při vyskladňování muničního materiálu,“ zrekapituloval události Zeman.„Tato munice měla být dodána do Bulharska, bulharský obchodník se zbraněmi to popřel, ale usvědčují ho jednak kupní smlouvy a dokonce i již vyplacená záloha za tento odběr. Proto takzvanou bulharskou stopu můžeme považovat za prokázanou,“ prohlásil prezident.„Pak uplynulo zhruba 6 let a nic se nedělo s výjimkou soudu, kde byli obžalovaní někteří pracovníci firmy Imax Group,“ uvedl.„BIS po dobu šesti let ve svých výročních zprávách, včetně jejich neveřejných částí, nikdy nezmiňovala kauzu Vrbětice. Teprve v posledních třech týdnech bylo vzneseno obvinění vůči dvěma ruským agentům, kteří působili na našem území, (…) a tito agenti byli obviněni, že způsobili výbuch ve Vrběticích,“ prohlásil Miloš Zeman.Zeman zmínil, že se musíme ptát, co vůbec údajní ruští agenti na území České republiky dělali.„Pokud by se prokázalo, že tam byli, není o čem diskutovat. Pokud by se alespoň prokázalo, že byly jakési emaily, kde se dožadovali, aby do areálu mohli vstoupit, je to rovněž závažné, protože co by tam proboha mohli dělat?“ tázala se hlava státu.„Vážení spolu občasné, žádná suverénní země si nemůže dovolit, aby na jejím území dva agenti cizího státu způsobili teroristický atentát, při němž zahynuli dva čeští občané (…). Na druhé straně pracujeme s dvěma vyšetřovacími verzemi – první, že došlo k explozi na základě neodborné manipulace s materiálem,“ uvedl Zeman a dodal, že druhá verze je, že to byla akce cizí rozvědky.„Přeji si, aby to bylo vyšetřeno,“ konstatoval. „Přeji si, jako vrchní velitel ozbrojených sil (…), aby na vyšetřování byla nasazena maximální kapacita, a aby až vyšetřování skončí, měli občané plnou informovanost a nic se neutajovalo,“ uvedl při projevu prezident. „Doufám, že se dozvíme pravdu,“ dodal. Zeman rovněž řekl, že pokud se prokáže, že na činu se skutečně podíleli ruští agenti, tak je na místě, aby bylo Rusko například vyloučeno z tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. „Pokud to bude vyvráceno, tak se ukáže, že šlo o zpravodajskou hru, která může mít velké důsledky pro náš politický život,“ uvedl prezident.„Počkejme tedy na výsledky vyšetřování,“ uzavřel svůj projev Miloš Zeman.Kauza VrběticePremiér Andrej Babiš spolu s vicepremiérem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem dne 17. dubna na mimořádné tiskové konferenci informovali, že české bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích, k němuž došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby.V následné diplomatické přestřelce mezi Ruskem a Českem bylo vyhoštěno 18 ruských diplomatů z ruského velvyslanectví v Praze. Ti byli českou vládou označováni za „ruské špiony“. V reakci na to Moskva vyhostila 20 českých diplomatů z českého velvyslanectví v Moskvě.Česko tento čin považovalo za přehnaný. Dalo Rusku ultimátu, aby umožnilo návrat všech vyhoštěných českých diplomatů do Moskvy. Na to Rusko nepřistoupilo. Zatím posledním krokem roztržky bylo srovnání počtů diplomatů, kteří budou sloužit na ruském velvyslanectví v Praze s počty českých v Moskvě. Ti ruští diplomaté, jichž se to týká, mají čas do konce května, aby opustili území České republiky.

wwwbuerger.. Skvělá řeč skvělého politika, od dob Ludvíka Svobody, je pan Miloš Zeman nejlepší pan prezident.

➗❌➖➕ Typické Zemanovské oblbovací žvanění... Nejdříve podepíše vyhoštění a pak žvaní o tom, že se budou kontrolovat maily tak zvaných ruských agentů. Radši ale vůbec nemluvi o tom, že ty vojenské sklady hlavně sloužily pro dodávky zbraní syrským teroristům a že jako blbej president a armádní vůdce dělá že neví, jaké prasárny se v ČR provádí. 🇨🇿🚮🚾 (to že se maily nechají lehce manipulovat ví každý školák)

