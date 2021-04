Zemana ocenili:„Ve svém projevu řekl, co cítí v souvislosti s kauzou Vrbětice většina obyvatel“

https://cz.sputniknews.com/20210425/zemana-ocenilive-svem-projevu-rekl-co-citi-v-souvislosti-s-kauzou-vrbetice-vetsina-obyvatel-14271575.html

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/14/12679089_0:158:3024:1859_1920x0_80_0_0_ea9709b58747ebc2eebede98f592e899.jpg

„Převelice děkuji mnoha občanům za slova podpory adresovaná panu prezidentovi. Jeden z ohlasů mne dojal a promluvil mi ze srdce: Mohu konstatovat jediné - máme na Hradě po roce 1938 prvního skutečně statečného prezidenta!" napsal Ovčáček na Twitteru.„K vystoupení pana prezidenta: Já mám Miloše Zemana také rád a nechci ho proto kritizovat. Potvrdil, že ho vláda informovala, potvrdil, že naše kroky podpořil. Jsem rád, že v zásadních krocích jednají ústavní činitelé ve shodě," okomentoval po svém projev hlavy státu vicepremiér Jan Hamáček.Na stranu Zemana se postavil i předseda Poslanecké Sněmovny Radek Vondráček v debatě s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem v tom samém pořadu, v němž předtím měl zmíněný projev prezident. Vondráček počínání prezidenta hájil.Podle Vondráčka existuje shoda nejvyšších představitelů státu na tom, že kauzu Vrbětice je třeba vyšetřit. „A v těch jednotlivých krocích pan prezident podpořil pana premiéra. Naprosto," podotkl. Na druhou stranu uznal, že to, že prezident Miloš Zeman může mít jisté pochybnosti, to je podle předsedy Sněmovny ANO v pořádku.Komunistická europoslankyně Kateřina Konečná projev prezidenta ocenila. V jejím komentáři však padly zmínky na adresu dalších politiků. „Myslím, že prezident Zeman ve svém projevu řekl, co cítí v souvislosti s kauzou Vrbětice většina obyvatel. Chápu, že se nelíbil křiklounům z KDU-ČSL, antiruským postavičkám v ODS nebo válečníkům v TOP09. Škoda, že v podobném duchu nevystoupili minulý týden Hamáček s Babišem. Ale to bych od nich asi čekala moc..." napsala.Podle místopředsedy SPD Radima Fialy Zeman se snažil o maximální objektivitu a jeho vystoupení bylo pro české občany. Někteří předpokládali, že takové Zemanovo vystoupení bude následovat vlna kritiky. „Ten Zeman tedy dostane. Od novinářů, politiků, na sociálních sítích... to bude hukot," upozornil na reakci odpůrců mediální analytik Vadim Petrov.„Takže prezident nejenže potvrdil mou domněnku, že nemáme důkazy schopné obstát aspoň před českým soudem, my nemáme dokonce ani důkazy toho, že oba chlapci ve Vrběticích vůbec kdy byli... (kdybychom něco hodného označení slovem ,DŮKAZ' opravdu měli, chovala by se vláda jinak - mohla by si dovolit být sebevědomá doopravdy, a ne to pouze špatně přehrávat)," vyslovil se k vystoupení Zemana právník Pavel Hasenkopf, který byl od roku 2009 poradcem tehdejšího prezidenta Václava Klause.Vystoupení prezidenta vyvolalo u některých lidí i otázky.„PREZIDENT naprosto skvělý. S chladnou hlavou, s odstupem se věnoval tomu důležitému, co se vlastně stalo ve Vrběticích. NE mediální mlze, kterou nás ,novináři' týden krmili," podotkl starosta města Valtice Pavel Trojan.„Jakou důvěru mohou mít zpravodajské služby, které 6 let o kauze Vrbětice mlčely? Buď to nevěděly, nebo to před prezidentem tajily. Obojí je špatně," dotazuje se v dalším statusu starosta města Valtice.Kauza VrběticePremiér Andrej Babiš spolu s vicepremiérem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem dne 17. dubna na mimořádné tiskové konferenci informovali, že české bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích, k němuž došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby.V následné diplomatické přestřelce mezi Ruskem a Českem bylo vyhoštěno 18 ruských diplomatů z ruského velvyslanectví v Praze. Ti byli českou vládou označováni za „ruské špiony". V reakci na to Moskva vyhostila 20 českých diplomatů z českého velvyslanectví v Moskvě.Česko tento čin považovalo za přehnaný. Dalo Rusku ultimátu, aby umožnilo návrat všech vyhoštěných českých diplomatů do Moskvy. Na to Rusko nepřistoupilo. Zatím posledním krokem roztržky bylo srovnání počtů diplomatů, kteří budou sloužit na ruském velvyslanectví v Praze s počty českých v Moskvě. Ti ruští diplomaté, jichž se to týká, mají čas do konce května, aby opustili území České republiky.

