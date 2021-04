Analytik Štefec: Pár facek od prezidenta fakt muselo bolet

https://cz.sputniknews.com/20210426/analytik-stefec-par-facek-od-prezidenta-fakt-muselo-bolet-14278481.html

Bezpečnostní analytik Jaroslav Štefec po rozhovoru prezidenta Miloše Zemana pro televizi CNN Prima News o kauze Vrbětice zúčtoval s „aktivisty hrajícími si na... 26.04.2021, Sputnik Česká republika

„Těch pár facek, které uštědřil svým vystoupením v kauze „Vrbětice“ prezident Zeman tlupě nadšených aktivistů, hrajících si na „politické elity ČR“, muselo fakt bolet. Ve formě, s klidem, objektivně a neutrálně zhodnotil fakta, ani v nejmenším nezpochybnil vyslovená podezření, ale jasně řekl, že trvá na řádném policejním vyšetření,“ napsal na svých sociálních sítích Štefec.Miloš Zeman se podle názoru bezpečnostního analytika choval při projevu jako skutečný státník.„Striktně se držel faktů a ukázal, jak se má chovat politik se státnickým přesahem. A ačkoliv nejsem a nikdy jsem nebyl jeho bezvýhradným fandou, protože ho znám osobně a velmi dobře jsem si vědom jeho rozporných vlastností, u mě tentokrát za plný počet bodů,“ dodal Jaroslav Štefec.Projev prezidentaPrezident Miloš Zeman včera na obrazovce televize CNN Prima News pronesl projev věnovaný probíhající kauze Vrbětice. Vyzval bezpečnostní orgány k maximalizaci úsilí při vyšetřování. Výsledky vyšetřování prý budou pro český politický život velmi závažné.Prezident ve svém projevu uvedl, že po dobu šesti posledních let česká kontrarozvědka BIS neuváděla ve své výroční zprávě nic o Vrběticích, a to ani ve veřejné, ani v neveřejné části.„BIS po dobu šesti let ve svých výročních zprávách, včetně jejich neveřejných částí, nikdy nezmiňovala kauzu Vrbětice. Teprve v posledních třech týdnech bylo vzneseno obvinění vůči dvěma ruským agentům, kteří působili na našem území, (…) a tito agenti byli obviněni, že způsobili výbuch ve Vrběticích,“ prohlásil včera Miloš Zeman.„Mohu konstatovat, že ve zprávě BIS se uvádí, a tuto větu jsem si podtrhl, že neexistují důkazy ani svědectví, že by tito agenti byli ve vrbětickém areálu,“ prohlásil ve svém projevu prezident. „Koneckonců, když se zkoumal druhý areál těsně před jeho výbuchem, nebyl v něm nalezen žádný výbušný systém,“ dodal prezident.„Vážení spolu občasné, žádná suverénní země si nemůže dovolit, aby na jejím území dva agenti cizího státu způsobili teroristický atentát, při němž zahynuli dva čeští občané (…). Na druhé straně pracujeme s dvěma vyšetřovacími verzemi – první, že došlo k explozi na základě neodborné manipulace s materiálem,“ uvedl Zeman a dodal, že druhá verze je, že to byla akce cizí rozvědky.„Přeji si, aby to bylo vyšetřeno,“ konstatoval. „Přeji si, jako vrchní velitel ozbrojených sil (…), aby na vyšetřování byla nasazena maximální kapacita, a aby až vyšetřování skončí, měli občané plnou informovanost a nic se neutajovalo,“ uvedl při projevu Miloš Zeman.

