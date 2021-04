https://cz.sputniknews.com/20210426/astronomove-resi-zahadu-zlutych-kouli-mlecne-drahy-14288984.html

Astronomové řeší záhadu žlutých koulí Mléčné dráhy

Vědcům již dlouho nedávaly spát žluté koule Mléčné dráhy - neobvyklé objekty, které byly dříve spojeny se zrozením masivních hvězd. Nyní byla však záhada... 26.04.2021, Sputnik Česká republika

Ukázalo se, že koule jsou bubliny obklopující celé hvězdné kolébky.Heliosféra, hranice sluneční soustavy, je zvláštním případem astrosféry, oblasti, která existuje kolem každé hvězdy. V těchto mezích vítr, který od ní přichází, tok částic, stále dominuje částečkám mezihvězdného prostředí, ale na okraji, když se s nimi srazí, vytváří rázovou vlnu. To způsobuje, že se plyn zahřeje a ionizuje, což způsobuje vyzařování. Takové „bubliny hvězdného větru“ lze pozorovat v mnoha poměrně masivních a jasných hvězdách naší galaxie.Do hledání jsou zapojeni dobrovolníci z celého světa. Účastníci projektu „občanské vědy“ Milky Way Project vyhledávají a zvýrazňují charakteristické oblasti na snímcích získaných vesmírnými dalekohledy Spitzer a WISE. Během prvních pěti let práce objevili dobrovolníci téměř tisíc neobvyklých infračervených zdrojů, kterým se přezdívalo „žluté koule“, a později našli několik tisíc dalších.Téměř okamžitě vědci připustili, že „žluté koule“ jsou spojeny s oblastmi tvorby hvězd a původem masivních hvězd v hustých plynných oblacích. Aby to prověřili, američtí astronomové zmapovali polohu asi 500 takových objektů a zjistili, že se shodují s polohou známých hvězdokup mladých hvězd. Vědci o tom píší v článku publikovaném v časopise The Astrophysical Journal.Tyto „žluté koule“ nejsou hranicemi bublin hvězdného větru, ale hranicemi podobných bublin obklopujících celé shluky nově zrozených hvězd. Jejich stáří je jen asi sto tisíc let: „Představuji si to, že je to něco jako hvězda stále v útrobách,“ řekla Grace Wolf-Chaseová, jedna z autorek studie.Neznámý druh deště na SlunciDříve vědci z Národní astronomické observatoře Čínské akademie věd našli na Slunci neznámý typ koronálního deště.Koronální déšť obvykle nastává, když se horká plazma ochladí a kondenzuje v uzavřených magnetických siločarách, poté hmota začne padat zpět na povrch Slunce. Tento jev se dělí do dvou kategorií: déšť vyvolaný výbuchem a klidný déšť. Nový typ koronálního deště nastává podél otevřených struktur magnetického pole při opětovném spojení magnetických linií.Vyšší otevřené struktury magnetického pole jsou spojeny se spodními uzavřenými smyčkami a vytvářejí magnetickou prohlubeň, do které se vrhá plazma. Zvýšení hustoty plazmy v prohlubni způsobí tepelnou nestabilitu, následovanou ochlazením a kondenzací. Studená kondenzace padá na povrch Slunce ve formě koronálního deště.Během opětovného spojení a kondenzace nebyly zjištěny žádné výbuchy, nový jev proto podle studie patří do kategorie klidných koronálních dešťů.

