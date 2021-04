https://cz.sputniknews.com/20210426/babis-uvedl-ze-ve-vrbeticke-kauze-je-jen-jedna-vysetrovaci-verze-14288796.html

Babiš uvedl, že ve vrbětické kauze je jen jedna vyšetřovací verze

Babiš uvedl, že ve vrbětické kauze je jen jedna vyšetřovací verze

Premiér Andrej Babiš uvedl na tiskové konferenci po jednání s prezidentem Milošem Zemanem, že ve vrbětické kauze je jen jedna vyšetřovací verze. Reagoval tak... 26.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-26T19:55+0200

2021-04-26T19:55+0200

2021-04-26T20:15+0200

kauza vrbětice a vyhoštění ruských diplomatů z česka

vzájemné vztahy

vyjádření

diplomatické vztahy

prezident

premiér

andrej babiš

vztahy

miloš zeman

česká republika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/01/12458750_0:202:2925:1847_1920x0_80_0_0_08cea5c77518bb71c36f459f28b7e1ac.jpg

Prezident Miloš Zeman v neděli poprvé promluvil o vrbětické kauze. Kromě jiného prezident v prohlášení uvedl, že se pracuje se dvěma verzemi výbuchu. Dnes se k tomuto prohlášení vyjádřil již ministr vnitra Jan Hamáček, podle kterého tomu tak není a existuje pouze jedna verze. Dodal, že se jedná o činnost příslušníků ruské vojenské tajné služby GRU na českém území.Na dnešní tiskové konferenci po jednání premiéra a prezidenta pak věc okomentoval i samotný Babiš. Ten taktéž uvedl, že ve vrbětické kauze je jen jedna vyšetřovací verze.Objasnil, že po výbuších v roce 2014 pracovala policie s verzí obecného ohrožení z nedbalosti, v prosinci v roce 2014 po druhé sérii výbuchu čin překvalifikovala na úmyslné obecné ohrožení a s první zmíněnou verzí již nepracovala.Kauza VrběticePremiér Andrej Babiš spolu s vicepremiérem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem dne 17. dubna na mimořádné tiskové konferenci oznámili, že české bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích, k němuž došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby.V následné diplomatické přestřelce mezi Ruskem a Českem bylo vyhoštěno 18 ruských diplomatů z ruského velvyslanectví v Praze. Ti byli českou vládou označeni za „ruské špiony“. V reakci na to Moskva vyhostila 20 českých diplomatů z českého velvyslanectví v Moskvě. Česká strana tento čin považovala za přehnaný. Dala Rusku ultimátum, aby umožnilo návrat všech vyhoštěných českých diplomatů do Moskvy. Rusko na to však nepřistoupilo.Zatím posledním krokem roztržky bylo srovnání počtů diplomatů, kteří budou pracovat na ruském velvyslanectví v Praze s počty českých diplomatů v Moskvě. Ti ruští diplomaté, kterých se to týká, mají čas do konce května, aby opustili území České republiky.Projev Miloše ZemanaV neděli prezident České republiky Miloš Zeman přednesl mimořádný projev ke spoluobčanům. Poprvé po oznámení vládních představitelů ze dne 17. dubna o situaci s výbuchy ve Vrběticích v roce 2014 k němu vyjádřil svůj postoj. Zeman zejména uvedl, že ve zprávě kontrarozvědky nebyly žádné důkazy nebo svědectví o tom, zda se na území skladů nacházeli agenti zahraničních zpravodajských služeb. Zmínil se také, že v současnosti existují dvě verze toho, co se stalo ve Vrběticích.Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov označil prohlášení českého prezidenta Miloše Zemana o nutnosti vyšetřování všech verzí výbuchů ve Vrběticích za rozumné.

https://cz.sputniknews.com/20210426/existuje-jedna-verze-odmitl-vicepremier-hamacek-prezidentova-slova-o-vrbeticich-14283313.html

https://cz.sputniknews.com/20210426/mzv-rf-rusko-ocekava-od-cr-bulharska-a-ukrajiny-objasneni-o-protipechotnich-minach-ve-vrbeticich--14288150.html

Silvie Jediná pravdivá verze je, že Babiš lže. Opravdu jsme nečekali, že český státní aparát - vláda, parlament, BIS, policie - bude intrikovat proti českým občanům. Jedině pan president Zeman (do jisté míry) vzdoruje a stojí na straně občaanů. 12

Rosi-SPR Pokud vím jde o státní zakázky dukovany,sputnik a další věci .Musely stím vyléz nebot Petříček už dal zadání.Po 14 letech tohle vytahnou a navíc před volbamy kdy geblsovská ČT jede naplno to není náhoda .Odstranění Kelnera jenž měl trhy východu pod palcem to také.Až se odstranil supové se rozjely.Taky dobře aspon víme kdo je kdo .Ale lidem to nevysvětlíte.Na to potřebujete jiné informační kanály. A hlavně umení číst mezi řádky.A když už to jde tak daleko jako žádná presunce neviny .Tak něco je špatně .Je to celé psí bouda .Ale naše garnitura je tak zkorupovaná že na každého člena vlády i poslanců jsou vedeny složky.Rád bych se mýlil ale tak nějak to bude . 9

11

česká republika

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vzájemné vztahy, vyjádření, diplomatické vztahy, prezident, premiér, andrej babiš, vztahy, miloš zeman, česká republika, rusko