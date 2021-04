Babišův evropský audit: Česko nic vracet nebude

https://cz.sputniknews.com/20210426/babisuv-evropsky-audit-cesko-nic-vracet-nebude-14284296.html

„České úřady nedeklarovaly žádné výdaje pro jakoukoli z operací, jimiž se zpráva zabývala. Proto není nutná žádná finanční oprava,“ citují česká média slova mluvčího Evropské komise Balázse Ujvariho. To v praxi znamená, že Česká republika nepožádala o proplacení žádných dotací pro firmy okolo Agrofertu, jež byly předmětem evropského auditu. Na vyjádření Evropské komise zareagoval i předseda vlády Andrej Babiš. Konstatoval, že situace se má přesně tak, jak mnohokrát říkal – Česko žádné peníze vracet nebude.„Přesně, jak jsem říkal. Česká republika nebude muset vracet ani korunu,“ uvedl na svém Twitteru.„Vykašlete se na zákony“ Předseda Senátu Miloš Vystrčil ve včerejší Partii Terezie Tománkové vyzval k přezírání zákony ve věci údajného střetu zájmů Andreje Babiše. Konkrétně zazněl výrok: „Vykašlete se na zákony.“Tománková se tázala přítomného Radka Vondráčka (ANO), zdali je předseda vlády Andrej Babiš ve střetu zájmů, jak to tvrdí evropští auditoři. Vondráček závěry evropských auditorů odmítl s tím, že Babiš musí vyhovět českým zákonům, a ne názoru auditorů EU.„Podle toho zákona (lex Babiš – red.), jak tenkrát probíhala debata ve Sněmovně, to není střet zájmů. Podle nějakého auditora to je střet zájmů,“ uvedl Vondráček.„Prosím pěkně vykašleme se na zákony, použijme selský rozum,“ reagoval předseda Senátu Miloš Vystrčil a následně se snažil přesvědčit diváky, že Babiš je ve střetu zájmů, protože údajně má stále vliv na svoji bývalou společnost Agrofert.Zeman o BabišoviTéma auditu Evropské komise o tom, že Andrej Babiš je údajně ve střetu zájmů, zaznělo také v rozhovoru s prezidentem Miloše Zemanem. Tománková se ho tázala na jeho názor v této věci.„Já nevím. V každém případě neznám situaci kolem dotací Evropské unie, nemám žádné informace o tom, kdo na tyto dotace má, nebo nemá nárok, a proč bych se tím také měl zabývat, když na to jsou pověřené úřady, které se u nás i v Evropě dotační politikou zabývají?“ uvedl Zeman.Tománková upřesnila, zdali prezidenta zajímají informace, že Česko má premiéra, který je údajně ve střetu zájmů.„Ale to, jestli je, nebo není ve střetu zájmů, přece nemůže posuzovat ani tento premiér, ani já, ale ti, kdo se v celé věci mají právo vyjádřit, no a to jsou samozřejmě soudní orgány. Pan Šaroch mimochodem má na stole už velmi, velmi dlouhou dobu celou kauzu, kterou pan Pavel Zeman vrátil k prošetření, no a tak já se zájmem čekám, jak se pan Šaroch rozhodne,“ dodal Miloš Zeman.Prezident rovněž uvedl, že Andrej Babiš navštěvuje Evropskou radu – společenství premiérů a prezidentů členských států EU. Na této Evropské radě, kam Andrej Babiš pravidelně jezdí, není vidět, že by byl partnery z ostatních zemí EU jakkoli bojkotován, řekl Zeman.Podle definitivních závěrů auditu Evropské komise se Andrej Babiš nachází ve střetu zájmů, protože prý může ovládat svěřenecké fondy, do nichž vložil svoji bývalou společnost Agrofert, aby tím vyhověl českým zákonům.Předseda vlády Babiš tento závěr auditorů odmítl jako zmanipulovaný a účelový. Podle jeho slov byl vyvolán „profesionálními udavači“ z řad Pirátské strany.

