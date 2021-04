https://cz.sputniknews.com/20210426/carnogursky-kdyz-cesko-zodpovi-tyto-otazky-bude-mozne-duverovat-jeho-verzi-vybuchu-ve-vrbeticich-14276109.html

Čarnogurský: Když Česko zodpoví tyto otázky, bude možné důvěřovat jeho verzi výbuchů ve Vrběticích

Bývalý slovenský premiér Ján Čarnogurský na svém facebookovém účtu zveřejnil další komentář, který se týká výbuchů ve Vrběticích a politiky namířené proti... 26.04.2021, Sputnik Česká republika

Zmiňme, že kromě jiného se Čarnogurský ve svém článku, který se nazývá Ruce pryč od Ruska, dotkl tématu bombardování NATO Jugoslávie a podpory ze strany Spojených států gruzínského prezidenta Michaila Saakašviliho při napadení Jižní Osetie. Na to Rusko podle Čarnogurského odpovědělo vyhnáním gruzínské armády z Jižní Osetie, která později vyhlásila nezávislost. V roce 2014 USA stály za vznikem puče v Kyjevu, Rusko tehdy odpovědělo ochranou svobodného hlasování v referendu na Krymu, který se pak stal částí Ruské federace. Dotkl se také tématu úspěchů Ruska v oblasti vývoje nových zbraní a budování ve spolupráci s Německem plynovodu Nord Stream 2.Uvádí, že ve skladu vybuchla munice, kterou tam uskladnil bulharský obchodník se zbraněmi Emilian Gebrev, který dodával zbraně a munici na Ukrajinu a do Sýrie.„Česká tajná služba musela vědět, komu dodává zbraně Gebrev a nehledě na to měl možnost pronajmout si sklad v Česku a z něj dodávat zbraně svým zákazníkům. V trestním právu se to nazývá pomoc k páchání zločinu,“ uvádí dále v článku Čarnogurský. Vraťme se ale k příspěvku Čarnogurského na Facebooku. „Politika pokračuje a Česká republika se již dostala do diplomatické izolace,“ uvádí Čarnogurský. Dodává, že Slovensko na znak solidarity také vyhostilo ruské diplomaty, podle jeho názoru za to ještě Slovensko draze zaplatí. Čarnogurský také okomentoval projev českého prezidenta Miloše Zemana.Dodává, že česká strana by měla odpovědět na dvě otázky. První zní, na základě čeho česká policie až teď začala pracovat s verzí, že výbuch mají na svědomí Rusové. Druhou otázkou je, zda česká tajná služba věděla, že zbraně a výbušniny ze skladů poputují do Sýrie a na Ukrajinu.Podle názoru Čarnogurského pouze v tom případě, když Česko odpoví na tyto otázky, bude možné důvěřovat české interpretaci o vinících výbuchů muničního skladu.

