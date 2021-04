https://cz.sputniknews.com/20210426/evropska-unie-zahajila-rizeni-proti-firme-astrazeneca-14284600.html

Evropská unie zahájila řízení proti firmě AstraZeneca

Evropská unie zahájila řízení proti firmě AstraZeneca

Evropská komise (EK) v pondělí oficiálně potvrdila, že podala žalobu na společnost AstraZeneca za porušení smlouvy o dodávkách očkovacích látek do EU. Oznámil... 26.04.2021, Sputnik Česká republika

„Evropská komise podala v pátek na firmu AstraZeneca žalobu z důvodu porušení předobjednávky vakcíny. Některá ustanovení smlouvy nebyla dodržena a společnost nebyla schopna poskytnout důvěryhodnou strategii pro včasné obnovení dodávek,“ uvedl.V prvním čtvrtletí dodala společnost AstraZeneca do EU méně než 40 milionů dávek léku namísto smluvních 120 milionů.Smlouva o předobjednání 400 milionů dávek vakcíny pro státy EU byla podepsána Evropskou komisí se společností AstraZeneca v srpnu loňského roku, dlouho předtím, než švédsko-britská společnost dokončila vývoj vakcíny. Po vzniku byl lék certifikován Evropskou agenturou pro léčivé přípravky ve zrychleném řízení.Reakce společnostiSpolečnost tvrdí, že plně dodržovala podmínky dohody s Evropskou komisí o předobjednávce a bude se hájit u soudu. Podotýká se také, že společnost plánuje do konce dubna dodat do evropských zemí téměř 50 milionů dávek vakcíny, což odpovídá její prognóze. „Doufáme v konstruktivní spolupráci s EK, abychom zabezpečili poskytování vakcíny co nejvíce lidem,“ uvádí se v prohlášení.Očkovací kampaň začala v mnoha státech EU na konci prosince loňského roku. K dnešnímu dni byly v Evropské unii schváleny čtyři vakcíny: vakcína firem Pfizer/BioNTech, lék od americké společnosti Moderna, vakcína AstraZeneca a vakcína Johnson&Johnson, která pozastavila dodávky své vakcíny kvůli riziku trombózy.EK však tvrdí, že očekává očkování 70 % dospělé populace do poloviny července, a to navzdory problémům se získáváním vakcín od několika výrobců.AstraZeneca a případy krevních sraženinZačátkem dubna Evropská léková agentura (EMA) informovala o možné souvislosti mezi vakcínou AstraZeneca a případy krevních sraženin.Podle údajů úřadu přednosti používání vakcíny AstraZeneca převažují nad riziky. Uvedl, že krevní sraženinu je třeba považovat za jeden z velmi vzácných vedlejších účinků vakcíny AstraZeneca.V březnu se začaly objevovat informace o nebezpečných komplikacích u některých pacientů očkovaných přípravkem AstraZeneca v EU. Jako první vyhlásilo poplach Rakousko, kde jedné osobě byla po očkování diagnostikována mnohočetná trombóza a zemřela 10 dní po očkování a další osoba byla po očkování hospitalizována s plicní embolií. Po Rakousku začaly přicházet informace o komplikacích i z dalších evropských zemí.

