„Existuje jedna verze,“ odmítl vicepremiér Hamáček prezidentova slova o Vrběticích

Prezident Miloš Zeman v neděli na obrazovce televize CNN Prima News pronesl projev věnovaný probíhající kauze Vrbětice. V něm mimo jiné zaznělo, že existují... 26.04.2021, Sputnik Česká republika

Na tiskové konferenci ČSSD se vyjádřil ministr vnitra Jan Hamáček ke tvrzení prezidenta Miloše Zemana. Ten totiž uvedl, že se pracuje se dvěma verzemi výbuchu.Zeman kromě toho vyzval bezpečnostní orgány k maximalizaci úsilí při vyšetřování. Výsledky vyšetřování prý budou pro český politický život velmi závažné. Podle jeho slov se však ve zprávě BIS uvádí, že neexistují důkazy ani svědectví, že by tito agenti byli ve vrbětickém areálu.Podle Hamáčka tomu tak však není. „Existuje jedna verze,“ uvedl předseda sociálních demokratů s tím, že se jedná o činnost příslušníků ruské vojenské tajné služby GRU na českém území.Nový šéf diplomacie Jakub Kulhánek pak konstatoval, že žádného ministra zahraničí netěší zhoršení vztahů, jsou však chvíle, kdy země nemůže dělat již nic jiného. Komentoval tak zastropování počtu Rusů na velvyslanectví v Praze. Kauza VrběticePremiér Andrej Babiš spolu s vicepremiérem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem dne 17. dubna na mimořádné tiskové konferenci oznámili, že české bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích, k němuž došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby.V následné diplomatické přestřelce mezi Ruskem a Českem bylo vyhoštěno 18 ruských diplomatů z ruského velvyslanectví v Praze. Ti byli českou vládou označeni za „ruské špiony“. V reakci na to Moskva vyhostila 20 českých diplomatů z českého velvyslanectví v Moskvě. Česká strana tento čin považovala za přehnaný. Dala Rusku ultimátum, aby umožnilo návrat všech vyhoštěných českých diplomatů do Moskvy. Rusko na to však nepřistoupilo.Zatím posledním krokem roztržky bylo srovnání počtů diplomatů, kteří budou pracovat na ruském velvyslanectví v Praze s počty českých diplomatů v Moskvě. Ti ruští diplomaté, kterých se to týká, mají čas do konce května, aby opustili území České republiky.

Silvie Ano, existuje jenom jediná verze, a to že Babiš a Hamáček lžou. Bude zajímavé, aý se za dalších 7 let provalí, proč to ti lháři dělají. A doufám, že to ani jednomu z nich nepomůže. Babiš přijde o dotace, Hamáček odejde do zapomění, a s ním celá jeho ohavná partaj. 6

Mir A nebude to ta verze podle kresleného humoru jak Bolek a Lolek se snaží prolézt rozbitým dřevěným plotem kolem skladu? A pro informaci neznalým (mladším) Bolek a Lolek jsou Polské kreslené postavičky. 6

