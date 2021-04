https://cz.sputniknews.com/20210426/kreml-ceska-obvineni-bez-dukazu-vuci-rusku-velmi-poskodila-vzajemne-vztahy-14279411.html

Kreml: Česká obvinění bez důkazů vůči Rusku velmi poškodila vzájemné vztahy

Česko přišlo s obviněními na adresu Ruska, která jsou velmi závažná, nepředložilo ale žádné důkazy. Taková prohlášení bez důkazů vychází za rámce. 26.04.2021

Česko velmi silně poškodilo své vzájemné vztahy s Ruskem, když obvinilo Rusko z údajných operací tajných služeb na území země v roce 2014, aniž by ale prezentovalo důkazy. To řekl novinářům v pondělí mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov.V Kremlu si nicméně všimli slov českého prezidenta Miloše Zemana, který přiznal, že důkazy o přítomnosti „nějakých ruských agentů“ na skladu vojenského materiálu ve Vrběticích, chybí ve zprávách české kontrarozvědky BIS.„Na základě toho můžeme ještě jednou zopakovat: jakákoli obvinění Ruska v kontextu všemožných událostí v Česku jsou absolutně bez důkazů. (…) Podobné obviňování bez důkazů, bez důvodu, jsou události vycházející za jakékoli rámce, jedná se o nepřátelské činy, jdou proti zájmům národů obou zemí. Již velmi silně poškodily vzájemné vztahy,“ řekl Peskov.Projev Miloše ZemanaPrezident Miloš Zeman včera na obrazovce televize CNN Prima News pronesl projev věnovaný probíhající kauze Vrbětice. Vyzval bezpečnostní orgány k maximalizaci úsilí při vyšetřování. Výsledky vyšetřování prý budou pro český politický život velmi závažné.„BIS po dobu šesti let ve svých výročních zprávách, včetně jejich neveřejných částí, nikdy nezmiňovala kauzu Vrbětice. Teprve v posledních třech týdnech bylo vzneseno obvinění vůči dvěma ruským agentům, kteří působili na našem území, (…) a tito agenti byli obviněni, že způsobili výbuch ve Vrběticích,“ prohlásil včera Miloš Zeman.„Mohu konstatovat, že ve zprávě BIS se uvádí, a tuto větu jsem si podtrhl, že neexistují důkazy ani svědectví, že by tito agenti byli ve vrbětickém areálu,“ prohlásil ve svém projevu prezident. „Koneckonců, když se zkoumal druhý areál těsně před jeho výbuchem, nebyl v něm nalezen žádný výbušný systém,“ dodal.„Vážení spolu občasné, žádná suverénní země si nemůže dovolit, aby na jejím území dva agenti cizího státu způsobili teroristický atentát, při němž zahynuli dva čeští občané (…). Na druhé straně pracujeme s dvěma vyšetřovacími verzemi – první, že došlo k explozi na základě neodborné manipulace s materiálem,“ uvedl Miloš Zeman a dodal, že druhá verze je, že to byla akce cizí rozvědky.

