Kreml označil přání ukrajinského prezidenta změnit minské dohody za znepokojující signál

Tiskový mluvčí prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov považuje prohlášení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o nezbytnosti změnění minských dohod... 26.04.2021, Sputnik Česká republika

Dříve Zelenskyj v rozhovoru pro Financial Times navrhl změny minských dohod a rozšíření počet účastníků jednání na tzv. normandský formát s připojením USA. Dodal, že minské dohody nelze změnit bez toho, aby nebyly zrušeny.Situace na DonbasuV dubnu 2014 zahájily ukrajinské orgány vojenskou operaci proti separatistickým republikám LNR a DNR, které vyhlásily nezávislost po státním převratu na Ukrajině v roce 2014. Podle aktuálních údajů OSN se počet obětí konfliktu vyšplhal již na 13 000. Minské dohodyMinské dohody o řešení situace na východě Ukrajiny stanovuje příměří, stažení těžkých zbraní z kontaktní linie, stejně tak i ústavní reformu, jejímž klíčovým elementem by měla být decentralizace a přijetí zvláštního statusu Donbasu. Tento plán však do nynějška není splněn, jelikož ukrajinští politici neustále zdržují jeho realizaci a dokonce uvádí, že nemá závazný, ale pouze doporučující charakter.Pozice RF tkví v tom, že minské dohody alternativu nemají. Prezident Vladimir Putin uvedl, že dokument podepsaný jak zástupci Kyjeva, tak i Doněcku a Luhansku, byl potvrzen v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN a získal sílu mezinárodního zákona, proto není možné jej jednostranně revidovat.

