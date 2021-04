Lídři Visegrádské skupiny podpořili Česko v situaci kolem výbuchu ve Vrběticích

https://cz.sputniknews.com/20210426/lidri-visegradske-skupiny-podporili-cesko-v-situaci-kolem-vybuchu-ve-vrbeticich-14285551.html

Lídři vlád zemí Visegrádské skupiny podpořili Prahu v situaci spojené s výbuchy ve Vrběticích. Vyplývá to z dnešního prohlášení po jednání premiérů. V pondělí... 26.04.2021, Sputnik Česká republika

Premiéři zdůraznili, že odsuzují konání ruských agentů tajných služeb a jsou odhodláni v spolupráci s ostatními členskými státy Evropské unie přijmout opatření k zesílení schopnosti EU odpovídat na podobné skutky.Kauza VrběticePremiér Andrej Babiš spolu s vicepremiérem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem dne 17. dubna na mimořádné tiskové konferenci oznámili, že české bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích, k němuž došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby.V následné diplomatické přestřelce mezi Ruskem a Českem bylo vyhoštěno 18 ruských diplomatů z ruského velvyslanectví v Praze. Ti byli českou vládou označeni za „ruské špiony“. V reakci na to Moskva vyhostila 20 českých diplomatů z českého velvyslanectví v Moskvě. Česká strana tento čin považovala za přehnaný. Dala Rusku ultimátum, aby umožnilo návrat všech vyhoštěných českých diplomatů do Moskvy. Rusko na to však nepřistoupilo.Zatím posledním krokem roztržky bylo srovnání počtů diplomatů, kteří budou pracovat na ruském velvyslanectví v Praze s počty českých diplomatů v Moskvě. Ti ruští diplomaté, kterých se to týká, mají čas do konce května, aby opustili území České republiky.Projev Miloše ZemanaV neděli prezident České republiky Miloš Zeman přednesl mimořádný projev ke spoluobčanům. Poprvé po oznámení vládních představitelů ze dne 17. dubna o situaci s výbuchy ve Vrběticích v roce 2014 k němu vyjádřil svůj postoj. Zeman zejména uvedl, že ve zprávě kontrarozvědky nebyly žádné důkazy nebo svědectví o tom, zda se na území skladů nacházeli agenti zahraničních zpravodajských služeb. Zmínil se také, že v současnosti existují dvě verze toho, co se stalo ve Vrběticích.Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov označil prohlášení českého prezidenta Miloše Zemana o nutnosti vyšetřování všech verzí výbuchů ve Vrběticích za rozumné.

