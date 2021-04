https://cz.sputniknews.com/20210426/ministr-zahranici-rf-lavrov-podezriva-ceskou-republiku-z-porusovani-mezinarodnich-smluv-14283758.html

Ministr zahraničí RF Lavrov podezřívá Českou republiku z porušování mezinárodních smluv

Ministr zahraničí RF Lavrov podezřívá Českou republiku z porušování mezinárodních smluv

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov označil prohlášení českého prezidenta Miloše Zemana o nutnosti vyšetřování všech verzí výbuchů ve Vrběticích za rozumné. 26.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-26T15:08+0200

2021-04-26T15:08+0200

2021-04-26T15:08+0200

kauza vrbětice a vyhoštění ruských diplomatů z česka

dohoda

česká republika

sergej lavrov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0c/12647443_0:196:2947:1853_1920x0_80_0_0_3d9a9c2f4dc5e3a1d03bf3b9c7906d00.jpg

„Prezident Zeman navrhl, aby se pokračovalo ve vyšetřování všech verzí toho, co se před 7 lety stalo v muničním skladu. Nic víc. To, že po daném absolutně rozumném Zemanově prohlášení následovala reakce, včetně vedení parlamentu, které obvinilo prezidenta Zemana ze zasahování do vyšetřování, svědčí pouze o jednom. Někdo, včetně těch, kteří takové výroky dělají, se již rozhodli a stanovili, že kromě viny Ruska neexistují žádné další verze. Vedení českých státních zástupců zároveň tvrdí, že vyšetřování pokračuje, “ uvedl Lavrov na tiskové konferenci.Podle jeho slov Evropská unie musí vyšetřit incident s výbuchy v muničních skladech ve Vrběticích. Dodal, že existují podezření, že Praha porušila řadu mezinárodních smluv.„Existují také významné náznaky toho, že byly porušeny mezinárodní úmluvy, včetně Ottawské úmluvy, úmluvy zakazující protipěchotní miny, a takzvané smlouvy o obchodu se zbraněmi, jejichž účastníci, pokud tomu rozumím, jsou všichni členové Evropské unie. Zdá se mi tedy, že nyní nastal čas, aby Brusel nějak vysvětlil, co se děje na území jeho členských zemí,“ dodal ministr.V neděli prezident České republiky Miloš Zeman přednesl mimořádný projev ke spoluobčanům. Poprvé po oznámení vládních představitelů ze dne 17. dubna o situaci s výbuchy ve Vrběticích v roce 2014 k němu vyjádřil svůj postoj. Zeman zejména uvedl, že ve zprávě kontrarozvědky nebyly žádné důkazy nebo svědectví o tom, zda se na území skladů nacházeli agenti zahraničních zpravodajských služeb.Kauza VrběticePremiér Andrej Babiš spolu s vicepremiérem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem dne 17. dubna na mimořádné tiskové konferenci informovali, že české bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích, k němuž došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby.V následné diplomatické přestřelce mezi Ruskem a Českem bylo vyhoštěno 18 ruských diplomatů z ruského velvyslanectví v Praze. Ti byli českou vládou označováni za „ruské špiony“. V reakci na to Moskva vyhostila 20 českých diplomatů z českého velvyslanectví v Moskvě.Česko tento čin považovalo za přehnaný. Dalo Rusku ultimátu, aby umožnilo návrat všech vyhoštěných českých diplomatů do Moskvy. Na to Rusko nepřistoupilo.Zatím posledním krokem roztržky bylo srovnání počtů diplomatů, kteří budou sloužit na ruském velvyslanectví v Praze s počty českých v Moskvě. Ti ruští diplomaté, jichž se to týká, mají čas do konce května, aby opustili území České republiky.

https://cz.sputniknews.com/20210425/zemana-ocenilive-svem-projevu-rekl-co-citi-v-souvislosti-s-kauzou-vrbetice-vetsina-obyvatel-14271575.html

Simo Häyhä;, Joachim von Lavrov je nepřítel Českého státu. 6

3

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dohoda, česká republika, sergej lavrov