„My jsme sehráli jen roli užitečného idiota,“ míní Vadim Petrov ohledně kauzy Vrbětice

Podle jeho názoru nikdo neřeší to, že celou hysterii kolem kauzy Vrbětic vyvolal únik informací z BIS do Respektu, po čemž následovalo vystoupení Jana Hamáčka a Andreja Babiše, což způsobilo jen další eskalaci situace.„Vybraným žurnalistům jsou sdělovány exkluzivní informace. Některé pravdivé, jiné jen tak napůl, občas totálně vymyšlené. Společným úsilím se zpravodajcům a novinářům podařilo v médiích vytvořit takovou atmosféru, že pouhé označení původu informace znamená záruku její pravdivosti a kvality. Česká vláda proto pro své protiruské tažení získala jen vlažnou podporu našich spojenců z NATO a EU. Solidárně se zachovali pouze Slováci (a pobaltské země). Takže jako již poněkolikáté v našich dějinách jsme ve válce zůstali sami…." cituje slova Bašty ve svém příspěvku Petrov. Dodává, že by ho zajímalo, kdo teď bude servisovat obrovský Český dům, kde pracovalo 110 lokálních pracovníků, a teď už nemůže. „Rusové mají měsíc na to, aby si s námi hráli jako kočka s myší. Ruská rezidentura v ČR je obrovská, a jestli si někdo myslí, že jsme se zbavili spolupracovníků tajných služeb vyhoštěním, osmnácti špionů, tak je naivní,“ dodává na závěr Petrov. Kauza VrběticePremiér Andrej Babiš spolu s vicepremiérem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem dne 17. dubna na mimořádné tiskové konferenci oznámili, že české bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích, k němuž došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby.V následné diplomatické přestřelce mezi Ruskem a Českem bylo vyhoštěno 18 ruských diplomatů z ruského velvyslanectví v Praze. Ti byli českou vládou označeni za „ruské špiony“. V reakci na to Moskva vyhostila 20 českých diplomatů z českého velvyslanectví v Moskvě. Česká strana tento čin považovala za přehnaný. Dala Rusku ultimátum, aby umožnilo návrat všech vyhoštěných českých diplomatů do Moskvy. Rusko na to však nepřistoupilo.Zatím posledním krokem roztržky bylo srovnání počtů diplomatů, kteří budou pracovat na ruském velvyslanectví v Praze s počty českých diplomatů v Moskvě. Ti ruští diplomaté, kterých se to týká, mají čas do konce května, aby opustili území České republiky.

