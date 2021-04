https://cz.sputniknews.com/20210426/na-instagramu-se-objevil-falesny-ucet-buresove-s-vulgarnimi-privlastky-co-vzkazala-autorum--14287108.html

Na Instagramu se objevil falešný účet Burešové s vulgárními přívlastky. Co vzkázala autorům?

Herečka a zpěvačka Eva Burešová zveřejnila na svých stories na Instagramu příspěvek, který se mezi ty veselé příliš neřadí. Eva totiž sdílela falešný profil s... 26.04.2021, Sputnik Česká republika

Profil, který Eva sdílela na svých stories nesl v názvu její jméno a vulgární přívlastky. Zmiňme, že Eva je v poslední době v médiích skloňována často kvůli svému vztahu s kuchařem Přemkem Forejtem. Dlouho totiž o svém novém vztahu ani jeden z účastněných hovořit nechtěli a mlžili, nyní však již zveřejňují i společné fotky - jako naposledy.Uveďme, že není to první společná fotografie páru. Již jsme psali o tom, že poté, co herečka a zpěvačka Eva Burešová a šéfkuchař Přemek Forejt přiznali, že tvoří pár, na jejich sociálních sítích se tak čas od času objeví nějaký snímek, na kterém jsou spolu. A jde vidět, že láska z nich jen sálá, protože oba doslova září štěstím! „Nebránila jsem se zveřejnění, jen jsme oba chtěli čas, až to budeme chtít zveřejnit sami.“Nyní však už ani jednomu z nich nic nebrání v tom, aby se na sociální síti dělili o snímky ze svého společného soukromí. Například na účtu Přemka se nedávno objevilo několik snímků, přičemž na prvním z nich je zachycen v objetí s Evou a na druhém jde vidět, jak si společně dopřávají svačinku. Láska totiž prochází žaludkem, což u tohoto kuchaře platí dvojnásob.Eva BurešováEva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce a dostala se i do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Před rokem účinkovala v show Tvoje tvář má známý hlas.Skončila na druhém místě. Kromě toho ztvárnila hlavní roli v novém seriálu Slunečná. Co se týče jejího osobního života, má syna Nathaniela.V poslední době je často spojována s kuchařem Přemkem Forejtem. Už dříve se totiž objevily zvěsti o tom, že si spolu tito dva začali milostný románek. Pár po dlouhých měsících mlžení tuto informaci potvrdil. Uvádělo se, že se pár dal dohromady během natáčení jedné z epizod Tvoje tvář má známý hlas.

