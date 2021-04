https://cz.sputniknews.com/20210426/nejlepsim-filmem-je-zeme-nomadu-v-los-angeles-byly-rozdany-ceny-oscar--14274877.html

Nejlepším filmem je Země nomádů. V Los Angeles byly rozdány ceny Oscar

Nejlepším filmem je Země nomádů. V Los Angeles byly rozdány ceny Oscar

Aktuální udílení cen Oscar bylo 93. ročníkem v historii. Netradičně ceremoniál proběhl na nádraží Union. Nejlepší herec v hlavní roli Anthony Hopkins ve filmu... 26.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-26T07:27+0200

2021-04-26T07:27+0200

2021-04-26T07:27+0200

svět

oscar

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1a/14274803_0:222:2853:1826_1920x0_80_0_0_7494fd7fadfd39cd126a62bf657da8a3.jpg

Aktuální udílení cen Oscar bylo 93. ročníkem v historii. Netradičně ceremoniál proběhl na nádraží Union. Nejlepší herec v hlavní roli Anthony Hopkins ve filmu The Father se do historie ceny zapsal jako dosud nejstarší výherce. Dnes 83letý Hopkins si Oscara naposledy odnesl v roce 1992 za Hannibala ve filmu Mlčení jehňátek. Podle médií byl jeho letošní triumf nečekaný, protože favoritem byl herec Chadwick Boseman ve snímku Ma Rainey – matka blues.V kategorii nejlepší film očekávaně zvítězila Země nomádů režisérky Chloé Zhaoové, tento snímek získal také zlatou sošku za nejlepší herecký výkon – Frances McDormandová.Ocenění za nejlepší střih získal film Sound of Metal, nejlepší filmovou hudbu má animovaný snímek Duše. Jako nejlepší filmovou píseň akademie označila Fight For You zpěvačky H.E.R. z filmu Judas and the Black Messiah.Film Země nomádů si odnáší sošku také za nejlepší režii, Chloé Zhaoová se tak stala první nebělošskou ženou, která kdy toto ocenění získala. Zároveň je Zhaoová druhou ženu, která ocenění za nejlepší režii dostala.V kategorii nejlepší zvuk zvítězil film Sound of Metal, který pojednává o ohluchlém bubeníkovi. Jako nejlepší krátkometrážní film byl vyhlášen snímek Vzdálené světy.Film MinariNejlepší herečkou ve vedlejší roli se stala Korejka Jun Ju-čung za výkon ve filmu Minari. Nejlepší vizuální efekty má film Tenet režiséra Christophera Nolana. Za výpravu a kameru si zlatou sošku odnesl film Mank od režiséra Davida Finchera.Americká filmová akademie jako nejlepší animovaný film vybrala Duše studia Pixar. Nejlepším celovečerním dokumentem se stala Moje učitelka chobotnice. V kategorii krátkometrážní animovaný snímek zvítězil film Mám vás ráda, ať se stane cokoli. Snímek Colette získal ocenění v kategorii nejlepší krátkometrážní dokumentární film.Na Oscarech zabodoval také dánský snímek Chlast režiséra Thomase Vinterberga s Madsem Mikkelsenem v hlavní roli, který si odnesl zlatou sošku za nejlepší zahraniční celovečerní snímek. Nejlepším hercem ve vedlejší roli byl zvolen Daniel Kalluya za film Judas and the Black Messiah.Ocenění za nejlepší masky a také za nejlepší kostýmy si odnáší Ma Rainey – matka Blues. Nejlepší původní scénář vyhrála Emerald Fennellová za film Nadějná mladá žena, scénář podle předlohy vyhráli Christopher Hampton a Florian Zeller za film The Father.Udílení cen OscarKvůli pandemii koronaviru udílení cen probíhalo před nevelkým publikem 170 hostů. Udílení Oscarů tradičně předcházel červený koberec, kterého se letos mnohé filmové ceny vzdaly. Hlavním omezením byl počet fotografů a novinářů.Ocenění Oscar americká akademie uděluje každoročně ve 24 kategoriích. Nejvíce nominací letos měl film Mank. Soupeřily s ním Země nomádů, Minari, The Father, Nadějná mladá žena, Chicagský tribunál, Judas and the Black Messiah a Sound of Metal.

https://cz.sputniknews.com/20210424/legendarni-saty-ktere-ohromily-divaky-pri-udileni-oscaru-od-hepburnove-po-jolieovou-14263125.html

https://cz.sputniknews.com/20210425/vitaskova-politici-hazardujici-se-zdravim-lidi-nemohou-vyvaznout-bez-trestu-14268348.html

https://cz.sputniknews.com/20210425/zeman-se-v-pondeli-setka-s-babisem-o-pouziti-sputniku-v-bude-usilovat-pouze-v-jednom-pripade-14268870.html

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

oscar, usa