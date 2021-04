https://cz.sputniknews.com/20210426/neurolozka-prozradila-kdy-muze-byt-zivani-nebezpecne-14266267.html

Neuroložka prozradila, kdy může být zívání nebezpečné

Proč je zívání nakažlivé, a může-li být nebezpečné příliš časté zívání, vysvětlila v rozhovoru pro Sputnik neuroložka, kandidátka lékařských věd Olga... 26.04.2021, Sputnik Česká republika

Lidé obyčejně zívají, když chtějí spát, anebo potřebují odpočinek. Zívání je reflexní proces, který umožňuje aktivizaci mozku, řekla Olga Golubinskaja.Lidé dost zřídka zívají ve dne, ale když to začínají dělat stále, může to být signál existence vážných chorob.Lékařka má za to, že zívání kvůli nedostatku spánku nebo únavě neznamená, že potřebujete lékaře. Avšak když ho doprovázejí jisté symptomy, může to být nebezpečné. V tomto případě je třeba se obrátit na odborníka, aby diagnostikoval chorobu a naordinoval léčbu.„Existují vedlejší fenomény: astenie, zhoršení paměti, bolesti hlavy, zhoršení nálady, skoky tlaku. Vegetativní symptomy často způsobují zívání,“ upřesnila Golubinskaja.Neuroložka rovněž vysvětlila, proč je zívání tolik nakažlivé, a proč se často nedá zdržet, když vedle někdo zívá.Moc toho závisí na funkčním stavu lidí, když je člověk čilý, nebude nejspíš zívat, řekla na závěr neuroložka.

