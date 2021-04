Podepíše se kauza Vrbětice na českých firmách, které pracují s Ruskem? Napětí utlumit nejde

https://cz.sputniknews.com/20210426/podepise-se-kauza-vrbetice-na-ceskych-firmach-ktere-pracuji-s-ruskem-napeti-utlumit-nejde--14286227.html

Server iDnes se věnuje tématu možných dopadů konfliktu Ruska a Česka na ekonomické subjekty. Společnosti v Moravskoslezském kraji, které mají obchodní vazby s... 26.04.2021, Sputnik Česká republika

Pokud v Ruské federaci mají pobočky, bojí se podle publikace i o ně. Ředitel společnosti Lanex Martin Václavek z možného vývoje rusko-českých vztahů a jeho vlivu na obchodní záležitosti má obavy.„Situace je bezprecedentní, takže si vůbec neumíme představit, co by se nyní mohlo stát,“ vyslovil se k současnému stavu věcí. Firmě jde navíc o to, že před začátkem vrbětické kauzy investovala do navýšení podílu ve společnosti Lanex Kanat v ruském Orlu.Česká firma do Ruska dodává různé typy lan pro lodní průmysl nebo horolezectví, přičemž v sortimentu lan nezbytných v papírenském průmyslu je na tamním trhu dominantním dodavatelem.„Zachovat vzájemný obchod tak bude jistě důležité pro obě strany,“ dodal Václavek.K situaci se vyslovil výkonný ředitel skupiny BR Group Petr Mitura, která podniká na mezinárodním trhu v průmyslovém textilu, strojírenství, plastikářství a dodávkách dílů pro automobilový průmysl. Její součástí je i výše zmíněná firma Lanex.Přes složitou situaci věří, že obchodování s ruskými partnery zůstane i za stávající situace zachováno, neboť skupina pro ně byla lety prověřeným partnerem. „Přesto samozřejmě s určitými obavami očekáváme nejbližší vývoj, především u části dodávek státním firmám,“ doplnil Mitura.Roztržku s napětím sledují ve společnosti Armatury Group z Dolního Benešova, která dodává například armatury pro jaderný průmysl.V této souvislosti poznamenal, že podobná krize by pro firmu nebyla první. Podle jeho slov zahraniční obchod ovlivňuje do určité míry každá krize, ať už je finanční, ekonomická, nebo politická. Zde odkázal na poměrně nedávnou minulost. „Máme zkušenosti hlavně z ekonomické a finanční krize v letech 2008 a 2009, kdy došlo k výraznému omezení zakázek. Tehdy jsme podnikli a nadále podnikáme kroky k tomu, abychom – pokud taková situace nastane – byli ovlivněni co nejméně. Cestou je například vetší diverzifikovanost portfolia zákazníků a produktů, nebo důkladný monitoring solventnosti obchodních partnerů, hlavně těch zahraničních,“ podotkl Kremel.Kauza VrběticePremiér Andrej Babiš spolu s vicepremiérem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem dne 17. dubna na mimořádné tiskové konferenci informovali, že české bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích, k němuž došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby.V následné diplomatické přestřelce mezi Ruskem a Českem bylo vyhoštěno 18 ruských diplomatů z ruského velvyslanectví v Praze. Ti byli českou vládou označováni za „ruské špiony“. V reakci na to Moskva vyhostila 20 českých diplomatů z českého velvyslanectví v Moskvě.Česko tento čin považovalo za přehnaný. Dalo Rusku ultimátu, aby umožnilo návrat všech vyhoštěných českých diplomatů do Moskvy. Na to Rusko nepřistoupilo.Zatím posledním krokem roztržky bylo srovnání počtů diplomatů, kteří budou sloužit na ruském velvyslanectví v Praze s počty českých v Moskvě. Ti ruští diplomaté, jichž se to týká, mají čas do konce května, aby opustili území České republiky.

