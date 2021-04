https://cz.sputniknews.com/20210426/polsky-premier-nalehave-svolava-schuzku-visegradske-skupiny-kvuli--ruske-otazce-14275868.html

Polský premiér naléhavě svolává schůzku Visegrádské skupiny kvůli „ ruské otázce“

Polský premiér Mateusz Morawiecki akutně svolává jednání vedoucích představitelů Visegrádské skupiny (Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko) kvůli „... 26.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-26T10:00+0200

Uvádí se ve zprávě Vládního informačního centra Polska. „Předseda vlády Mateusz Morawiecki iniciuje naléhavou videokonferenci premiérů visegrádských zemí,“ uvádí se v prohlášení. Poznamenává se, že Morawiecki v pondělí „uspořádá videokonferenci předsedů vlád zemí V4, kterou iniciovalo polské předsednictví ve Visegrádské skupině“.Ministři zahraničí zemí Visegrádské skupiny již dříve vyjádřili podporu postupům České republiky ohledně vyhoštění ruských diplomatů. Kauza VrběticePremiér Andrej Babiš spolu s vicepremiérem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem 17. dubna na mimořádné tiskové konferenci informovali, že české bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích, k němuž došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby.V následné diplomatické přestřelce mezi Ruskem a Českem bylo vyhoštěno 18 ruských diplomatů z ruského velvyslanectví v Praze. Ti byli českou vládou označováni za „ruské špiony“. V reakci na to Moskva vyhostila 20 českých diplomatů z českého velvyslanectví v Moskvě.Česko tento čin považovalo za přehnaný. Dalo Rusku ultimátu, aby umožnilo návrat všech vyhoštěných českých diplomatů do Moskvy. Na to Rusko nepřistoupilo. Zatím posledním krokem roztržky bylo srovnání počtů diplomatů, kteří budou sloužit na ruském velvyslanectví v Praze s počty českých v Moskvě. Ti ruští diplomaté, jichž se to týká, mají čas do konce května, aby opustili území České republiky.

2021

