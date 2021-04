https://cz.sputniknews.com/20210426/porusuje-tim-zakon-stepanek-z-trikolory-okomentoval-jednani-ceske-televize-14275564.html

„Porušuje tím zákon.“ Štěpánek z Trikolóry okomentoval jednání České televize

Petr Štěpánek se na Facebooku vyjádřil k vysílání České televize a zmínil několik bodů, které podle něho dokazují, že ČT dlouhodobě ignoruje existence Trikolóry, čímž má porušovat zákon.Expert připomíná, že platí úzus, že zastoupení politiků na obrazovce má přibližně odpovídat procentuálními zastoupení jednotivých stran v Poslanecké sněmovně. Jak však uvádí, zástupci Trikolóry nedostávají slovo vůbec.Uvádí, že námitka, že Trikolóra v minulých volbách do sněmovny nekandidovala, neobstojí.„Politická scéna je živý organismus. Strany vznikají i zanikají. Zpravodajství to musí reflektovat. Nebo snad, když se od ODS odloupla Unie svobody, tak ji Česká televize na obrazovku nepouštěla? Naopak. Byla tehdy miláčkem českotelevizních redaktorů,“ připomíná minulost.Následně přichází s konkrétním příkladem.Podle něj je to Trikolóra a speciálně její předsedkyně Zuzana Majerová Zahradníková, kdo ve věci už téměř rok zavřených škol ve sněmovně přešel od slov k činům.Dále Štěpánek připomíná, že Česká televize v pátek 23. 4. 2021 do vysílání zařadila speciál o školství, do kterého pozvala zástupce devíti politických stran, z nichž někteří se školstvím nemají mnoho společného.Mediální expert také podotýká, že ústavní právník a člen Trikolóry Zdeněk Koudelka uspěl se svými žalobami na nezákonnost opatření ministerstva zdravotnictví. „Pokud o tom ČT informuje, zásadně u něho neuvádí stranickou příslušnost,“ zdůrazňuje Štěpánek.Na závěr Štěpánek uvádí, že Česká televize dlouhodobě ignoruje existenci Trikolóry, čímž podle něj porušuje zákon, ten ji totiž ukládá, aby informace byly vyvážené, objektivní a všestranné.Umlčování názorůSpoluzakládající členka hnutí Trikolóra Natálie Vachatová na svém Facebooku upozorňuje na to, že lidé s nepohodlnými názory dnes mají čelit stále většímu tlaku ze strany neziskových organizací typu Čeští elfové, jejichž cílem je nevpustit je do veřejnoprávních médií. Takových organizací se totiž poslední dobou objevuje stále víc.Natálie Vachatová již mnohokrát upozorňovala na to, že Čeští elfové jsou občanské hnutí, které na svém portálu mapuje českou dezinformační scénu a sestavuje reporty o tom, komu je dáván prostor, kdo co píše a o čem. Politička poznamenává, že ocitnout se na jejich seznamu lze jen za určitých a dnes už jasně stanovených podmínek.Pokračuje pak, že druhou podmínkou, kterou je třeba splnit, aby se vám dostalo pozornosti od elfů, je vyjádření kritického názoru proti těm, koho mainstreamová média zpravidla podporují.

