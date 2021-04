Pozor na mrazíky. Oteplit by se mohlo ve středu

https://cz.sputniknews.com/20210426/pozor-na-mraziky-oteplit-by-se-mohlo-ve-stredu-14276750.html

Jak meteorologové uvádí v týdenní předpovědi, oteplit by se mělo ve středu. Nejteplejší den v týdnu by měl být čtvrtek, kdy se teploty dostanou až na 18 stupňů, zároveň se mohou objevit i bouřky.Pondělní ráno bylo velmi studené, jak uvádí Český hydrometeorologický ústav, na 16 stanicích padl teplotní rekord. Největší zima byla v Jizerských horách, kde stanice naměřily i -12 stupňů. Před den bude v Česku 7 až 11 stupňů. Očekává se jasno až skoro jasno.Úterní noc bude také velmi studená, na jižní Moravě se očekávají teploty okolo nuly, ve zbytku republiky teploty klesnou k -1 až -5 stupňům. Přes den se teploty vyšplhají na 10 až 14 stupňů.Ve středu v noci by už neměly teploty klesnout pod bod mrazu. Přes den bude 13 až 17 stupňů, občas se může objevit déšť. Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo, na některých místech se očekává déšť, ojediněle i bouřky. Teploty se vyšplhají na 14 až 18 stupňů.Páteční teploty se budou pohybovat od 12 do 17 stupňů, zpočátku bude oblačno až zataženo, na většině území se očekává déšť. Postupně budou srážky i oblačnost ubývat.Víkendové teploty se budou držet na hranici 11 až 16 stupňů, bude oblačno až polojasno, mohou se objevit přeháňky, ojediněle také bouřky. Na hřebenech hor může sněžit.Pomoc zemědělcůmNa facebookovém profilu Agrární komory České republiky se objevil příspěvek s prosbou o pomoc. V tuzemských skladech leží tisíce tun brambor a jablek, přičemž epidemická opatření situaci vůbec nepomáhají. Zemědělci se tak rozhodli jít do boje jinou cestou.Na účtu Agrární komory České republiky byl zveřejněn nový příspěvek týkající se prosby o pomoc ze strany zemědělců. Dále se píše, že bramboráři tak vyráží do boje a rozhodli se uspořádat prodej ze dvora. Zároveň prosí všechny, aby se zabránilo plýtvání a aby se úroda nemusela vyhazovat. Zdůraznili, že podobná situace se týká i jablek.

