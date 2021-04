https://cz.sputniknews.com/20210426/princ-william-a-kate-middletonova-dostali-varovani-tykajici-se-dalsiho-osudu-monarchie-14286632.html

Princ William a Kate Middletonová dostali varování týkající se dalšího osudu monarchie

Princ William a Kate Middletonová dostali varování týkající se dalšího osudu monarchie

Princ William a jeho žena Kate Middletonová dostali varování, že královská rodina, by měla něco podniknout, aby se stala atraktivnější pro mladou generaci... 26.04.2021, Sputnik Česká republika

Královský komentátor Antonio Caprarica se zmínil, že monarchie, kterou představuje královna, mladým Britům nic neříká. Dodal, že královskou rodinu zničí spíše nuda než skandály.Dodává, že královnu Alžbětu II. akceptují, protože je babičkou všech, ale bez ní by se britská monarchie mohla vydat směrem té skandinávské. Mladé generaci totiž monarchie nic neříká.„Avšak riziko pro Williama a Kate spočívá v tom, že monarchie nezemře kvůli skandálům, ale kvůli nudě,“ tvrdí dál.V rozhovoru pro Express Graham Smith, generální ředitel skupiny proti monarchii Republic, varoval prince Williama a prince Charlese, že nová královská generace, by měla mít k dispozici více svobody. To by podle něj mohlo zabránit vzniku dalších problémů v rámci královské rodiny.Míní, že princezna Charlotte a princ Louis by měli být povzbuzování k tomu, aby si zvolili podobnou cestu jako Zara Tindallová a šli svoji vlastní cestou.„Jen jim řekněte, ať si jdou svojí vlastní cestou, myslím, že by bylo chybou stavět tituly na první místo,“ dodal na závěr.

