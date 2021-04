Rusko označilo zaměstnance ukrajinského velvyslanectví za personu non grata

„V souvislosti s nepřátelským jednáním ukrajinské strany, která dne 19. dubna tohoto roku označila zaměstnance Velvyslanectví Ruské federace v Kyjevě za personu non grata, a na základě principu vzájemnosti za činnosti neslučitelné s diplomatickým statusem byl pracovník ukrajinského velvyslanectví v Rusku prohlášen za personu non grata. Byl požádán, aby opustil území Ruské federace do konce dne 30. dubna tohoto roku. Odpovídající verbální nóta byla dnes zaslána ukrajinskému velvyslanectví v Moskvě,“ uvádí se ve zprávě.