https://cz.sputniknews.com/20210426/rusko-zahrnulo-usa-do-seznamu-nepratelskych-statu-skonci-v-nem-take-cesko-14275327.html

Rusko zahrnulo USA do seznamu nepřátelských států. Skončí v něm také Česko?

Seznam „nepřátelských států“, kterým bude zakázáno zaměstnávání Rusů v diplomatických misích, se vytváří, budou do něho zahrnuty USA, uvedla mluvčí ruského... 26.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-26T09:19+0200

2021-04-26T09:19+0200

2021-04-26T08:50+0200

svět

usa

rusko

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/578/01/5780140_0:134:2500:1540_1920x0_80_0_0_5778bfd5ddc45ac78c62553dad6c5b0d.jpg

Podle Zacharovové bude konečný seznam zveřejněn po vydání odpovídajícího nařízení vlády Ruské federace. Samotný dokument podle mluvčí připravují různé úřady.Zároveň zdůraznila, že tento krok je vyvolán „absolutně nepřátelskými činy“ USA, které zavedly další sankce proti Moskvě a informovaly o vyhoštění ruských diplomatů.Ruský prezident Vladimir Putin dříve podepsal příkaz, který zahraničním diplomatickým misím, které provádí nepřátelské akce proti Rusku, zakazuje zaměstnávání ruských pracovníků. Pracovní smlouvy, které s fyzickými osobami byly uzavřeny dříve a jejichž počet převyšuje nařízení ruské vlády, musí být zrušeny.Situace na českém velvyslanectví v MoskvěVe čtvrtek 22. dubna česká strana oznámila svůj další požadavek vůči ruské straně. Uvedla totiž, že chce zastropit počet diplomatů na ruském velvyslanectví v Praze na nynější stav české ambasády v Moskvě. Na konci května na obou zastupitelstvích musí totiž zůstat 7 diplomatů a 25 administrativních a technických pracovníků. Ve své reakci Moskva poznamenala, že s tímto požadavkem souhlasí, ovšem parita musí platit i vůči pracovníkům najatým na místě. Číslo místních zaměstnanců podle ruského návrhu nesmí přesáhnout 19 osob.Tato podmínka zjevně činí větší problém Praze než Moskvě, která zaměstnává v Česku jenom kolem 20 českých občanů, zatímco Česká republika jich má přes 100. To přímo přiznal i samotný resort zahraničí, na jehož webových stránkách bylo uvedeno, že ruský požadavek může zkomplikovat práci českého zastupitelského úřadu v Moskvě. Místní pracovníci, jejichž počet má být v nejbližší době omezen na 19 osob, vykonávají obslužnou činnost a neplní diplomatické či konzulární funkce, uvádí se ve zprávě.Krize ve vztazích mezi ČR a RFČeská republika nedávno obvinila Rusko z účasti na výbuchu muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014. Mezi podezřelými byli jmenováni Alexandr Petrov a Ruslan Boširov, které Londýn hledá v rámci případu otravy bývalého důstojníka GRU Sergeje Skripala. Praha vyhostila 18 zaměstnanců velvyslanectví a v zemi se zintenzivnily protiruské nálady.V reakci na to Moskva prohlásila 20 zaměstnanců české diplomatické mise za persona non grata (téměř dvě třetiny veškerého personálu) a ti se již vrátili do své vlasti. České ministerstvo zahraničí prohlásilo, že takovou reakci nečekalo, neboť fungování velvyslanectví bylo prakticky paralyzováno.Kreml označil obvinění z účasti na incidentu ve zbrojním skladu za pobuřující a neopodstatněná. Mluvčí ministerstva zahraničí Maria Zacharovová popsala situaci jako „marasmatickou přehlídku“. Rusko slíbilo, že Česká republika zaplatí „kolosální cenu“ za to, co se stalo. Český velvyslanec byl dnes předvolán na Smolenské náměstí ke „konkrétnímu rozhovoru“.Praha v této věci počítá s podporou Západu. Členové NATO dnes vyjádřili plnou solidaritu s Českou republikou v souvislosti s incidentem v muničním skladu v obci Vrbětice z roku 2014, nezmínili však možné kolektivní vyhoštění ruských diplomatů.

2021

Zprávy

