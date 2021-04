https://cz.sputniknews.com/20210426/svudnymi-fotkami-zamotala-muzum-hlavu-k-tomu--borhyove-stacilo-pripomenout-tanecni-soutez-14284955.html

Svůdnými fotkami zamotala mužům hlavu. K tomu Borhyové stačilo připomenout taneční soutěž

Moderátorka Lucie Borhyová zavzpomínala na sociální síti na dobu, kdy se účastnila taneční soutěže Bailando. Jak se sledujícím líbily archivní fotky a co jí... 26.04.2021, Sputnik Česká republika

celebrity

lucie borhyová

tanec

foto

Borhyová poznamenala, že další fotky nahrála do příběhu, jelikož má nějaký problém s galerií na Instagramu a často tam má místo fotek bohužel jen černou barvu.Fanoušci své nadšení z Borhyové neskrývali.„Ta první fotka je top. Neuvěřitelně vám to sluší,“ neskrývala nadšení Eliška Richterová.Také pánská část posluchačstva vyjádřila svou lásku k moderátorce.„Hodně jsem ti fandil v té době, posílal jsem hlasy, škoda, že jste to nevyhráli, byli jste nejlepší taneční pár,“ zareagoval uživatel s nickem martin.„Tak to bych poprosil o jeden tanec,“ zažertoval Lukáš Hufnágel ze Slovenska.„Takovou kočku mít já u sebe, tak tancoval bych tak, až by boty odešly,“ poznamenal Pavel Borys.Lucie BorhyováLucie Borhyová je známá česká televizní moderátorka, která již od roku 1999 působí v pořadu Televizní noviny na TV Nova, kde je jejím partnerem Rey Koranteng.Diváci ji ale mohou od roku 2005 vídat také jako moderátorku magazínu Víkend. Objevila se i v několika filmech či seriálech jako Ulice, Comeback a další. Za svou kariéru získala mnoho diváckých a televizních ocenění.Pokud jde o její osobní život, Borhyová má dvě děti. Staršího syna Lucase Papadakise, který se narodil 11. prosince 2008, má s řeckým podnikatelem Nicem Papadakisem. V roce 2012 byl jejím partnerem sportovní redaktor TV Nova Michal Hrdlička, s nímž má dceru Lindu. Ani tento vztah však Borhyové nevyšel.

lucie borhyová, tanec, foto