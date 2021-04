https://cz.sputniknews.com/20210426/tento-tyden-do-ceska-dorazi-extremne-velke-dodavky-vakcin-respiratory-i-rousky-zustanou-i-v-lete-14283545.html

Tento týden do Česka dorazí extrémně velké dodávky vakcín. Respirátory i roušky zůstanou i v létě

Ministr zdravotnictví v pořadu zhodnotil, že zatím vypadá epidemická situace slibně, a virus pomalu ustupuje.„Musím to zaklepat, ale epidemiologická situace je nyní dobrá,“ řekl Arenberger. Napomáhá tomu také očkování.Ministr dále uvedl, že pořád platí to, že by se mělo v Česku naočkovat i 100 tisíc osob denně, i když se tento plán zatím neuskutečnil. Vše totiž závisí na množství dávek vakcín.Poznamenal však, že ani očkovaní nás úplně onemocnění covid-19 nezbaví a my si budeme muset na něj zvyknout a naučit se s ním pracovat.„Virus má tendenci k mutování, tak jako každý jiný virus tohoto typu, může se tedy stát, že se budou měnit vakcíny tak, jak se bude měnit virus. Covid tu s námi zůstane jako nová jednotka, podobně jako virus chřipky, a my se s tím musíme naučit pracovat,“ uvedl Arenberger.Z toho vyplývá, že dokud nebude naočkováno dost lidí, aby nebyly vytvářeny vhodné podmínky pro šíření viru, bude nezbytné dodržovat protiepidemická opatření. Proto s námi podle všeho roušky i respirátory zůstanou i v létě.Venku by podle názoru Arenbergera měly stačit roušky.„Na druhou stranu je dobré si uvědomit, že rouškou chráníme své okolí, ale ne sebe,“ uvedl.Co si myslí Arenberger o návrhu bývalého ministra Romana Prymuly, že by se mohly otevřít předzahrádky u restaurací?Arenberger se v pořadu také vyjádřil k zavedení covid passu. V současnosti se podle něj nastavují parametry systému, se kterým by již v létě bylo možné vycestovat. Covid pass by obsahoval informace o očkování, protilátkách po prodělaném onemocnění a také o testování.„Neregistrované vakcíny se tam nedostanou,“ uvedl. Jedná se ale o tom, aby byly platné i takové vakcíny, které jsou blízké pravidlům Evropské unie. U ruské vakcíny Sputnik V je podle něj největším problémem certifikace místa, kdy je vakcína vyráběna.

