Ľuboš Blaha: Oni křičeli, že jsme konspirátoři, a my jsme měli ve všem pravdu, ve všem

Slovenský politik za Směr-SD Ľuboš Blaha ve svém komentáři na sociální síti uvedl, že ve všem měli pravdu. Co se týče kauzy Vrbětice, očkování některými... 26.04.2021, Sputnik Česká republika

Výsledkem je, že český prezident Miloš Zeman potvrdil, že neexistuje žádný důkaz, že do výbuchů ve Vrběticích jsou zapleteni ruští agenti, a proto vše zůstává v rovině spekulací.Blaha dále uvádí, že upozorňovali na to, že nelze vyčítat Rusům, že provádí vojenská cvičení na svém území. „Ale naše vláda křičela, že Rusko se prý chystá napadnout Ukrajinu a možná i Evropu,“ píše Blaha. Poznamenává, že ruská armáda ukončila cvičení a vrací se na základny, jak také slíbila, a nedošlo ani k žádným útokům, ani k žádné válce. „Byly to pouze zbytečné konspirace ze strany Západu. Měli jsme pravdu. Kdy odstoupí ti, co šíří poplašnou zprávu a nenávist vůči Rusku?“ ptá se dál Blaha. Dalším upozorněním bylo, že George Soros díky svému majetku ovlivňuje politiku na Slovensku. Blaha píše, že nejde o žádnou konspiraci. Fond napojen na Sorose totiž koupil akcie slovenského deníku SME, čímž podle něj potvrdil svůj vstup do slovenské politiky.Blaha se dotkl také otázky jednotlivých vakcín, především očkovací látky od společnosti AstraZeneca, na projevy vedlejších účinků které již zemřelo několik lidí.„Oni křičeli, prý žádné krevní sraženiny nehrozí a dokonce trestali redaktory RTVS za reportáž o možných rizicích vakcinace. Všichni jsme byli za konspirátory,“ stěžuje si Blaha. Výsledkem podle Blahy je, že AstraZeneca opravdu způsobuje krevní sraženiny, což potvrdila i celá Evropa, a proto byla jmenovaná očkovací látka v mnoha zemích stažena. Blaha se ve svém komentáři obrátil také ke slovenské prezidentce:„Slovensko chce, aby skončil nelidský experiment s testováním. A aby skončilo válečné štvaní proti Rusku. Všechny vaše lži vás doběhli. Všechny,“ konstatuje na závěr Blaha.

