Ukrajina nabízí Praze, aby z Ruska vyhoštěné české diplomaty poslala pracovat do Kyjeva

Ukrajina nabízí Praze, aby z Ruska vyhoštěné české diplomaty poslala pracovat do Kyjeva

26.04.2021

2021-04-26T11:30+0200

„Ukrajina vřele podporuje Českou republiku… Potvrdil jsem to v rozhovoru s Jakubem Kulhánkem. Navrhl jsem, aby diplomaty vyhoštěné z Moskvy poslali pracovat do Kyjeva, aby posílili diplomatickou misi České republiky na Ukrajině. Stojíme bok po boku s českými přáteli,“ napsal Kuleba na Twitteru.Minulý týden bylo informováno o tom, že Členové NATO vyjádřili plnou solidaritu s Českem v souvislosti s incidentem z roku 2014 ve Vrběticích. Solidární prohlášení Severoatlantické rady s Českou republikou bylo zveřejněno na oficiálních stránkách NATO. V něm se ale nic nezmiňuje o možném kolektivním vyhoštění diplomatů Rusku ze zemí aliance.Rada NATO minulý čtvrtek vyslechla českého ministra zahraničí ohledně situace kolem výbuchu muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014 a údajné účasti ruských tajných služeb, a vyjádřila plnou solidaritu s Prahou, uvádí se v prohlášení aliance. „Dnes český ministr zahraničí předstoupil před Radu NATO v souvislosti s aktivitami ruských agentů na území České republiky, které způsobily výbuch muničního skladu v roce 2014. Spojenci vyjadřují hluboké znepokojení nad destabilizujícími kroky, které Rusko nadále vykonává v euroatlantickém regionu, včetně aliance, a jsou plně solidární s Českou republikou,“ bylo uvedeno v prohlášení NATO.Kauza VrběticePremiér Andrej Babiš spolu s vicepremiérem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem 17. dubna na mimořádné tiskové konferenci informovali, že české bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích, k němuž došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby.V následné diplomatické přestřelce mezi Ruskem a Českem bylo vyhoštěno 18 ruských diplomatů z ruského velvyslanectví v Praze. Ti byli českou vládou označováni za „ruské špiony“. V reakci na to Moskva vyhostila 20 českých diplomatů z českého velvyslanectví v Moskvě.Česko tento čin považovalo za přehnaný. Dalo Rusku ultimátu, aby umožnilo návrat všech vyhoštěných českých diplomatů do Moskvy. Na to Rusko nepřistoupilo. Zatím posledním krokem roztržky bylo srovnání počtů diplomatů, kteří budou sloužit na ruském velvyslanectví v Praze s počty českých v Moskvě. Ti ruští diplomaté, jichž se to týká, mají čas do konce května, aby opustili území České republiky.

česká republika

ukrajina

