Vědci objevili na Slunci neznámý druh deště

Vědci z Národní astronomické observatoře Čínské akademie věd našli na Slunci neznámý typ koronálního deště. Tento objev je uveden v článku publikovaném v The... 26.04.2021, Sputnik Česká republika

Koronální déšť obvykle nastává, když se horká plazma ochladí a kondenzuje v uzavřených magnetických siločarách, poté hmota začne padat zpět na povrch Slunce. Tento jev se dělí do dvou kategorií: déšť vyvolaný výbuchem a klidný déšť. Nový typ koronálního deště nastává podél otevřených struktur magnetického pole při opětovném spojení magnetických linií.Vyšší otevřené struktury magnetického pole jsou spojeny se spodními uzavřenými smyčkami a vytvářejí magnetickou prohlubeň, do které se vrhá plazma. Zvýšení hustoty plazmy v prohlubni způsobí tepelnou nestabilitu, následovanou ochlazením a kondenzací. Studená kondenzace padá na povrch Slunce ve formě koronálního deště.Během opětovného spojení a kondenzace nebyly zjištěny žádné výbuchy, nový jev proto podle studie patří do kategorie klidných koronálních dešťů.Mohutná erupce Astronomům, kteří podnikli unikátní experiment s devíti největšími pozemními a vesmírnými teleskopy, se podařilo zaregistrovat na Proximě Centauri nejsilnější erupci za celou dobu pozorování.Vědci pozorovali tuto nejbližší hvězdu ke sluneční soustavě několik měsíců v roce 2019 a 1. května došlo na Proximě Centauri k silné erupci. Trvala pouhých sedm sekund, ale vyznačovala se silným impulzivním vzplanutím jak v ultrafialové, tak milimetrové vlnové délce. Její síla byla stokrát větší než jakékoli podobné erupce na Slunci.Tuto událost zaregistrovalo pět z devíti teleskopů, jež se zúčastnily projektu, včetně vesmírného dalekohledu Hubble na ultrafialové délce a komplexu radioteleskopů ALMA na milimetrové délce vln.K erupcím dochází, když se ve skvrnách na povrchu hvězd uvolňuje magnetická energie. Je to erupce záření, která se dá pozorovat v celém elektromagnetickém spektru, od radiových vln do paprsků gama. Avšak případ na Proximě Centauri je prvním, kdy vědci pozorovali jednu hvězdnou erupci (s výjimkou slunečních) v tomto rozpětí délky vln.Během erupce se hvězda stala na několik sekund 14 tisíc krát jasnější v ultrafialovém rozsahu. Analogický jev byl současně zaznamenán na milimetrových vlnách astronomy ALMA.

