https://cz.sputniknews.com/20210426/vedci-uvedli-deset-potravin-pro-prodlouzeni-mladi-14274394.html

Vědci uvedli deset potravin pro prodloužení mládí

Vědci uvedli deset potravin pro prodloužení mládí

Turecký portál Milliyet zveřejnil seznam z deseti potravin, jež pomohou bojovat se stárnutím. 26.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-26T08:51+0200

2021-04-26T08:51+0200

2021-04-26T07:54+0200

svět

tipy

dieta

potraviny

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1163/48/11634885_0:157:2501:1563_1920x0_80_0_0_3b6f7741a0ffd1f51da5eedcfa4c1564.jpg

Vlašské ořechy, praví se v článku, mají spoustu polynenasycených tuků a vyznačují se mimořádně velkým obsahem kyselin omega-3, jež snižují hladinu cholesterolu a riziko vzniku srdečních chorob. Konzumace těchto ořechů pomáhá zmírnit zánětlivé procesy v mozku, což podporuje a stimuluje kognitivní aktivnost. Vysokou hladinu těchto kyselin má losos, díky tomu je konzumace těchto ryb prevencí před hromaděním cholesterolu v artériích, chrání před poruchami srdečního rytmu, pomáhá zachovat v pokročilém věku jasné myšlení. Velký obsah bílkovin a protizánětlivé vlastnosti ochrání také kůži před různými příznaky stárnutí, jako jsou skvrny včetně hnědé, vrásky, vyrážka. Borůvky mají silnou antioxidační aktivnost díky velkému obsahu proantokyanů a antokyanů. Antioxidanty bojují s volnými radikály a pomáhají odstranit věkové oxidační poškození způsobené volnými radikály, které jsou častou příčinou řady vážných chorob a předčasného stárnutí, vysvětluje autor článku. Antioxidanty také pomohou odvrátit věkové poruchy paměti a pohybu u starších lidí, a kromě toho, spolu s vysokým obsahem vitamínů A a C zachovat si mladou kůži. Velký obsah antioxidantů má rovněž špenát. Dovoluje značně zmírnit věkové zhoršení kognitivních funkcí, problémy se zrakem, a také degeneraci kostí. Velké množství vitamínů A, C a E, a také beta karotenu pomáhá ochránit kůži před škodlivými ultrafialovými slunečními paprsky. Špenát, stejně jako další zelená zelenina, dokáže odvrátit srdečně-cévní choroby, snížit vysoký arteriální tlak a hladinu cholesterolu a dokonce riziko vzniku rakoviny trávicího ústrojí, píše autor.Podobné vlastnosti má rovněž zelený čaj. Ozdravuje kůži, chrání před vznikem celé řady chorob, například, cukrovky druhého typu, a také srdečních chorob.Brokolice pomáhá díky sloučeninám sulforafanu a indolu ochránit buňky před poškozením způsobeným okysličováním. Tento druh zeleniny je s to snížit riziko vzniku rakoviny. Brokolice obsahuje také kyselinu foliovou, která přispívá k optimálnímu fungování mozku v pokročilém věku, kdežto vitamín K1, který obsahuje, zvyšuje pevnost kostí a snižuje riziko zlomenin.Olivový olej je mimořádně užitečný pro kůži, píše magazín, obsah mononenasycených mastných kyselin se kladně projeví na zdraví srdce a pomůže kontrolovat hladinu cukru v krvi. Zároveň je množství konzumovaného olivového oleje nepřímo úměrné věkovému zhoršení kognitivních funkcí a poruchám paměti, demenci a Alzheimerově chorobě, píše portál. Hořká čokoláda obsahuje flavanoly, jež stimulují uvolnění cév, omlazují je a činí elastickými, a rovněž snižují arteriální tlak, riziko vzniku cukrovky druhého typu, nemocí ledvin, demence. Tyto látky kladně působí na kůži. Rajčata obsahují lykopen, jenž má vlastnosti bránící stárnutí a příznivě ovlivňující kůži. Konzumace rajčat také sníží hladinu cholesterolu a přispěje k prevenci srdečních chorob a různých druhů rakoviny. Sladká červená paprika obsahuje vitamín C užitečný pro výrobu kolagenu a také celou řadu silných antioxidantů.

https://cz.sputniknews.com/20210424/dietolozka-uvedla-potraviny-ktere-nelze-v-zadnem-pripade-jist-na-lacny-zaludek-14246156.html

https://cz.sputniknews.com/20210423/lekar-vysvetlil-ktere-potraviny-nejvice-prospivaji-nasemu-srdci-a-cevam-14246866.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tipy, dieta, potraviny