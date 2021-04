https://cz.sputniknews.com/20210426/vyhraji-vrbetice-babisovi-volby-nazor-14276942.html

Vyhrají Vrbětice Babišovi volby? Názor

Už to tu bylo. Experti mají jasno, proč hnutí ANO Andreje Babiše v posledních volbách bylo tak úspěšné. Podařilo se mu šikovně parazitovat na koaliční ČSSD. Té Sobotkově, když ještě mělo voličskou oblibu, nápady a elán. To vše jim ANO vzalo a přetavilo ve své volební vítězství ve sněmovních volbách v roce 2017.Babišovo ANO je s přehledem vyhrálo. A co ti sociální demokraté? Před čtyřmi roky začal jejich strmý pád. Tehdy se mohli těšit ze sedmi procent hlasů, co by za to dnes dali?!A kde hnutí Andreje Babiše bude brát voliče letos? ČSSD to nebude. Moc voličů sociálním demokratům nezbývá, ti se musí modlit, aby se našlo alespoň tolik milovníků růží, aby je udrželi v Poslanecké sněmovně.Andrej Babiš bude bojovat o voliče pravicové. O ty, kteří od něho utekli po kauze Čapí hnízdo, po kontroverzním pobytu Babiše mladšího na ruském Krymu a Ukrajině, po nezvládnutí epidemie covidu a tak dále. Zkrátka, po všech těch habaďurách, které naší republikou otřásají poslední čtyři roky.Jenže to znamená, že Babiš své bývalé voliče, kteří dávají přednost koalici Pirátů a Starostů, nebo koalici ODS, lidovců a TOP 09, musí přesvědčit jím blízkou rétorikou - sliby pražské kavárny a vystupováním lepšolidí. Koblihy a Jarda Jágr nezaberou.Nemožné? A hle, je tu kauza Vrbětice. Premiér, kterého zahraniční politika dřív nudila, přejal bojovnou rétoriku rusofobů. Premiér Babiš najednou zvolil tvrdý postoj vůči Rusku. Na touhu získat ruskou vakcínu Sputnik V zapomněl. Teď mu jde o politické body.Kauza Vrbětice je pro Babiše darem z nebes. Může se ukázat jako obránce země, spasitel a bojovník s hrůzostrašným Ruskem. Skočí mu na to voliči? První průzkum volebních preferencí napoví.O politické piruetě Andreje Babiše v souvislosti s kauzou Vrbětice Sputnik hovořil se známým politologem Tomášem Doležalem.„Vzhledem k tomu, že hnutí ANO není tradičním politickým subjektem s jasně vymezeným elektorátem a pevným ideově ukotveným programem, natož s jednoznačně deklarovaným zahraničněpolitickým směřováním, nýbrž subjektem, který se orientuje dle voličské poptávky a do značné míry formuje svá stanoviska stylem ad hoc, lze předpokládat, že postup Andreje Babiše v „kauze Vrbětice“ preferenčně spíše oslabí, jelikož nebude konvenovat těm voličům hnutí ANO, kteří nejsou ostře protirusky a tzv. prozápadně vyhraněni. Zejména, pokud v jejich hodnotových žebříčcích stojí zahraničněpolitické otázky na předních místech. Svoji podporu hnutí ANO si taktéž mohou rozmyslet ti voliči, kteří nemají rádi jednostranné silné politické kampaně, přílišné zdůrazňování role a vlivu tajných služeb na politiku, hledání nepřítele za každou cenu a podobně," říká renomovaný expert.Vypadá to, že premiér Babiš otočil a k posílení své popularity používá protiruská hesla lepšolidí a tak zvané demokratické opozice. Parazituje na jejich programu, jako dřív parazitoval na ČSSD? „To platí jen do určité míry. Důležitou roli může hrát zejména vnitřní i zahraniční tlak na premiéra a jeho určité kalkulace směrem k povolebním vyjednáváním o podobě budoucí vlády a vládní koalice. Zejména jde o jakési stavění virtuálního politického mostu od hnutí ANO k určitým částem opozičních koalic Piráti+STAN a aliance SPOLU, kdy zahraničněpolitické postoje a tzv. protiruská karta, protiruské vymezení či otázka personálního obsazení vedení BIS popř. otázka vítěze výběrového řízení na dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany mohou hrát velmi důležitou úlohu. Tzn. určitě nejde o nadšený premiérův programový obrat, ale spíše o vynucené obranné reakce. Ostatně na tiskových konferencích, kde se ke kauze Vrbětice vyjadřoval, nepůsobil přehnaně šťastně a naopak některé výroky a ostré soudy později relativizoval, když např. hovořil, že mělo jít o útok na cizí zboží, nikoli o útok na Českou republiku,“ míní pan Doležal.Změnila kauza Vrbětice zahraničněpolitickou orientaci Česka?„Nikoli, pouze ji zdůraznila a nasvítila. Axiomem oficiální a oficiózní české zahraniční politiky je silné zakotvení ve strukturách EU a NATO a tzv. prozápadní orientace, včetně všestranné podpory těchto organizací a jejich členských států v protiruských postojích a v protiruských sankcích. Takže nic zas až tak převratného se nestalo. Ještě uvidíme, jak se k celé věci vyjádří prezident Zeman, ale absolutní obrat očekávat nelze, spíš snahu o zklidnění situace a zmírnění vzniklých škod.Jednostranná zahraniční politika orientována na atlantické a unijní spojenectví je dlouhá léta základním předpokladem pro vstup určitého subjektu, politické strany či konkrétní osobnosti, do tzv. politického salónu, tzn. do vysoké exekutivní funkce – zejména tam, kde nejde o přímou volbu. V těchto otázkách také neplatí jinak ostře opoziční a vyhrocený vztah mezi hnutím ANO a ČSSD na straně jedné a Piráty, hnutím STAN, ODS, TOP 09 a KDU-ČSL na straně druhé. Zde znějí tyto subjekty jednohlasně – a vláda se o ně v zásadních zahraničněpolitických otázkách typu vysílání českých vojáků na zahraniční bojové mise apod. opírá – namísto toho, aby reflektovala postoje KSČM, která jinak jejich vládu po celé volební období tolerovala a fakticky držela u moci. A subjekty, které tuto orientaci nesdílejí, tj. vedle KSČM z těch relevantních ještě hnutí SPD, jsou už těchto důvodů označovány za antisystémové a nepřijatelné pro společné vládnutí.A proto jsou i některé politické otázky, např. referendum o vystoupení ČR z EU, naprostým tabu,“ říká politolog Tomáš Doležal.

pokemonjp Část voličů ztratil díky vyvolaným kauzám, ale další ztratil díky zapomnění na ruskou vakcínu, tedy i mne 5

