https://cz.sputniknews.com/20210426/z-kosmodromu-vostocnyj-odstartovala-raketa-sojuz-2-se-36-satelity-oneweb-14275137.html

Z kosmodromu Vostočnyj odstartovala raketa Sojuz 2 se 36 satelity OneWeb

Z kosmodromu Vostočnyj odstartovala raketa Sojuz 2 se 36 satelity OneWeb

Raketa Sojuz 2.16 dnes odstartovala z kosmodromu Vostočnyj se 36 komunikačními satelity britské společnosti OneWeb, přímý přenos startu vysílala ruská státní... 26.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-26T08:20+0200

2021-04-26T08:20+0200

2021-04-26T07:54+0200

svět

sojuz 2

kosmodrom vostočnyj

vesmír

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1a/14275072_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2054abe49b302b0b00b24269ab6bfdc4.jpg

Několik minut po startu raketa horní stupeň Fregat vynesla suborbitální trajektorii. Horní stupeň satelity dopraví na oběžnou dráhu do výšky asi 450 kilometrů. Od startu do konce operace podle společnosti Arianespace uběhly tři hodiny 51 minut a 40 sekund.Aby byly všechny satelity vyneseny do požadovaných bodů, horní stupeň Fregat bude muset provést dva zážehy motoru. Aparáty se oddělovaly ve skupinách, celkem proběhlo devět oddělení od horního stupně. Dále se aparáty již samotně díky svým motorům dostanou na „pracovní místa“.Již dříve společnost OneWeb uváděla, že dubnový start bude věnován 60. výročí letu Jurije Gagarina do vesmíru. První kosmonaut planety je vyobrazen na logu mise.V roce 2021 první start Sojuzu 2 se 36 aparáty OneWeb z kosmodromu Vostočnyj proběhl 25. března. Dnešní start byl druhým v pořadí. Jak Sputniku uvedl zdroje, další starty jsou naplánovány na 27. května a 1. července. Další čtyři starty se 34 aparáty OneWeb proběhnou z Bajkonuru 2. a 26. srpna, 18. září a 23. nebo 26. prosince.Kontrakt mezi společnostmi Arianespace a OneWeb na 21 startů raket Sojuz z kosmodromů Bajkonur, Vostočnyj a Kuru byl podepsán v červnu 2015. V září 2020 společnost OneWeb oznámila, že počet startů Sojuzů byl snížen na 19. Proběhlo již pět startů a na oběžnou dráhu již bylo vyneseno 146 satelitů. Po dokončení dnešní mise bude na oběžné dráze 182 aparátů.Bankrot OneWebBritská společnost na konci března vyhlásila bankrot. OneWeb a některé z jejích filiálek dobrovolně požádaly o poskytnutí obhajoby v souladu s 11. kapitolou zákoníku o bankrotu Jižního okruhu státu New York.Jak podotkli ve společnosti, od začátku tohoto roku se zabývala OneWeb získáním investic. Nehledě na to, že si společnost dokázala získat financování už v nejbližší budoucnosti, proces obdržení potřebných prostředků byl zkomplikován zhoršením hospodářské situace ve světě a nestabilitou trhů kvůli šíření COVID-19.

https://cz.sputniknews.com/20200328/spolecnost-oneweb-vyhlasila-bankrot-11722904.html

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sojuz 2, kosmodrom vostočnyj, vesmír