https://cz.sputniknews.com/20210426/zatim-nepozaduji-trest-smrti-ovcacek-promluvil-o-kvalite-ceskych-novinaru-14277163.html

„Zatím nepožadují trest smrti.“ Ovčáček promluvil o kvalitě českých novinářů

„Zatím nepožadují trest smrti.“ Ovčáček promluvil o kvalitě českých novinářů

Jiří Ovčáček, tiskový mluvčí prezidenta Miloše Zemana, se po rozhovoru hlavy státu pro CNN Prima News věnovaném kauze muničních skladů Vrbětice, věnoval... 26.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-26T11:04+0200

2021-04-26T11:04+0200

2021-04-26T10:45+0200

čr

gru

zahraniční agenti

prezident

miloš zeman

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1031/53/10315389_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e99ef1a8c6849f53104037ffd58f642b.jpg

Prezidentův mluvčí poukázal na skutečnost, že se neustále stírá rozdíl mezi většinou současných novinářů a novináři raných let po nástupu k moci komunistické strany.„Rozdíl mezi českou novinařinou v letech 1949 - 1954 a tou současnou už prakticky neexistuje,” konstatoval Ovčáček na svých sociálních sítích.„Vlastně ano, jeden. Zatím novináři nepožadují tresty smrti,“ dodal Zemanův mluvčí.RozhovorJiří Ovčáček s největší pravděpodobností tímto svým postem na sociálních sítích reflektuje místy až hysterickou reakci některých českých médií na rozhovor Miloše Zemana pro CNN Prima News, kde se věnoval kauze vybuchlých muničních skladů ve Vrběticích.Portál Deník.cz například přišel po rozhovoru se zprávou nadepsanou: „Rusové jásají. Zeman je po týdnu podpořil a zpochybnil kroky české vlády.“V něm informuje o tom, že „ruské oficiální zdroje si všímají především toho, že Zeman nepovažuje účast ruských agentů na teroristickém útoku ve Vrběticích za prokázanou“.Portál mimo jiné věnoval pozornost tomu, jak o rozhovoru prezidenta informovala agentura Sputnik České republika. „Ještě více je vidět ruské nadšení v článku o reakcích na Zemanův projev v Česku. „Opozice je v hysterii, Zemanův projev k Vrběticím neunesla. Bojí se i návratu Rosatomu do Dukovan,“ uvádí Sputnik,“ ilustroval Deník.cz práci českého Sputniku. V článku mimo jiné upozornili na to, že Sputnik „zdůraznil“ prohlášení Miloše Zemana, že on jako prezident konstatoval, že „ve zprávě BIS se uvádí, a tuto větu jsem si podtrhl, že neexistují důkazy ani svědectví, že by tito agenti byli ve vrbětickém areálu“.„Koneckonců, když se zkoumal druhý areál těsně před jeho výbuchem, nebyl v něm nalezen žádný výbušný systém,“ zdůrazňuje Sputnik Zemanův výrok,“ poukazuje dále portál na práci českého Sputniku.Liberální portál Forum 24 přinesl po prezidentově rozhovoru zprávu nadepsanou: „Zeman jako kdyby argumenty opsal z proruských dezinformačních webů.“„Ve svém vystoupení použil i některé narativy, které se objevují v dezinformační sféře a které mají v daném kontextu za cíl zpochybnit oficiální vyšetřovací verzi, tvrzení bezpečnostních složek a rozmělnit informace o skutečných vinících a implikacích pro bezpečnostní situaci v ČR,“ uvedl portál Forum 24.Portál Novinky.cz přišli po vystoupení Miloše Zemana na CNN Prima News mimo jiné se zprávou nadepsanou: „Moderátorka bude potřebovat léčbu posttraumatické poruchy.” Zemanovo chování znechutilo internet.“V ní Novinky poukazují na některé reakce osobností na styl vedení rozhovoru prezidenta s moderátorkou televize Terezií Tománkovou.Projev Miloše ZemanaPrezident Miloš Zeman včera na obrazovce televize CNN Prima News pronesl projev věnovaný probíhající kauze Vrbětice. Vyzval bezpečnostní orgány k maximalizaci úsilí při vyšetřování. Výsledky vyšetřování prý budou pro český politický život velmi závažné.„BIS po dobu šesti let ve svých výročních zprávách, včetně jejich neveřejných částí, nikdy nezmiňovala kauzu Vrbětice. Teprve v posledních třech týdnech bylo vzneseno obvinění vůči dvěma ruským agentům, kteří působili na našem území, (…) a tito agenti byli obviněni, že způsobili výbuch ve Vrběticích,“ prohlásil včera Miloš Zeman.„Mohu konstatovat, že ve zprávě BIS se uvádí, a tuto větu jsem si podtrhl, že neexistují důkazy ani svědectví, že by tito agenti byli ve vrbětickém areálu,“ prohlásil ve svém projevu prezident. „Koneckonců, když se zkoumal druhý areál těsně před jeho výbuchem, nebyl v něm nalezen žádný výbušný systém,“ dodal.„Vážení spolu občasné, žádná suverénní země si nemůže dovolit, aby na jejím území dva agenti cizího státu způsobili teroristický atentát, při němž zahynuli dva čeští občané (…). Na druhé straně pracujeme s dvěma vyšetřovacími verzemi – první, že došlo k explozi na základě neodborné manipulace s materiálem,“ uvedl Miloš Zeman a dodal, že druhá verze je, že to byla akce cizí rozvědky.

https://cz.sputniknews.com/20210425/hamacek-o-vyrocich-prezidenta-ceske-republice-to-moc-nepomohlo-14273994.html

https://cz.sputniknews.com/20210425/v-madarsku-byl-sputnik-v-uznan-jako-nejucinnejsi-vakcina-proti-covidu-19-14273186.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gru, zahraniční agenti, prezident, miloš zeman