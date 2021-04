https://cz.sputniknews.com/20210427/americky-ropny-gigant-exxonmobil-byl-pristizen-pri-lzi--14295300.html

Americký ropný gigant ExxonMobil byl přistižen při lži

Americký ropný gigant ExxonMobil byl přistižen při lži

Americký ropný gigant ExxonMobil podle všeho předstírá svoje snahy snížit emise a zátěž na životní prostředí. K takovému závěru přišli účastníci Hedge fond... 27.04.2021

Organizace představila 80stránkovou prezentaci po investory, ze které vyplývá, že společnost Exxon dosud nemá plán ochrany hodnot pro svůj energetický přechod, který by vzbuzoval důvěru. Na základě toho experti přišli k závěru, že společnost prostě nevěří v budoucí energetický přechod a nemyslí na něj. V dokumentu také stojí, že Exxon hodně mluví o zachycování uhlíku a vývoji biopaliv, ale ve skutečnosti nezachytává více než jedno procento svých emisí. V prosinci loňského roku společnost oznámila, že hodlá k roku 2025 dosáhnout snížení emisí skleníkových plynů o 15-20 procent. Studie Engine No 1 tvrdí, že emise Exxonu se naopak zvyšují, a některé pocházejí z produktů, které společnost prodává. Klíčoví investoři společnosti, ke kterým patří například fond BlackRock a Vanguard, aktivně podporují ekologickou otázku, ale zatím na skandál kolem ropného giganta nijak nezareagovali. Sama společnost Exxon se brání a vyzývá, aby lidé nevěřili nedávno vzniklému hedge fondu s neurčitým plánem, který se snaží zmařit rozvoj společnosti. Zmiňme, že Engine No1je majitelem akcií společnosti Exxon v hodnotě 50 milionů dolarů. Koncem loňského roku fond zahájil kampaň zaměřenou na změnu politiky Exxonu. V prosinci dokonce navrhla své čtyři členy představenstva. Valná hromada akcionářů ohledně této otázky je naplánovaná na konec května. Svoji podporu Engine No 1 už avizovala řada investorů, mezi nimi také penzijní fond státu New York, který je třetím největším státním penzijním fondem. Společnost ExxonMobil zaznamenala poprvé za 40let roční ztrátu příjmů v objemu 22,4 miliard dolarů. Její tržby v roce 2020 klesly o 30,7 procenta na 46,5 miliard dolarů.

2021

