„Ať vládne oheň.“ Natáčení prequelu Hry o trůny odstartovalo

„Ať vládne oheň.“ Natáčení prequelu Hry o trůny odstartovalo

Zástupci televizní sítě HBO oznámili, že odstartovalo natáčení fantasy seriálu - prequelu Hry o trůny s názvem Rod draka (House of the Dragon). Informaci uvádí... 27.04.2021, Sputnik Česká republika

„Ať vládne oheň! (Natáčení) House of the Dragon oficiálně začalo,“ stojí v prohlášení. K textu je přiložená fotografie, na které sedí herci a také členové týmu za stoly, které jsou umístěny ve tvaru kruhu a posuzují projekt.Očekává se, že seriál, který vznikl na základě knihy George R. R. Martina Fire and Blood (Oheň a krev) vyjde v roce 2022. Děj seriálu se odehrává 300 let před událostmi, které jsou popsané ve Hře o trůny.Ostatní podrobnosti děje jsou udržovány v naprosté tajnosti, ale už jsou známá některá jména herců, kteří ztvární hlavní postavy.Paddy Considine se představí v roli krále Viseryse Targaryena, Emma D'Arcyová ztvární jeho následnici a Olivia Cooková bude hrát jeho druhou manželku, královnu Alicent Heghtowerovou. Většina fanoušků vyjádřila na Twitteru radost a už toužebně očekávají dokončení seriálu.Někteří však vyjádřili své politování, očekávali totiž něco víc.„A to je všechno? Očekával jsem trailer!!“ Napsal jeden z fanoušků.„Celý tento rozruch byl kvůli tomuhle?“ ptá se další.Někteří míní, že Hra o trůny je přece jen lepší.„Hra o trůny je lepší,“ napsala jedna ze sledujících.Zmiňme, že oblíbený seriál Hra o trůny nedávno oslavil 10. výročí od začátku svého natáčení. Seriál se proslavil především autentickými boji, otevřenými scény a zrádnými vraždami.

