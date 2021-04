https://cz.sputniknews.com/20210427/blaha-varuje-lide-uz-toho-maji-plne-zuby-prestante-resit-rusy-a-reste-slovaky-14298122.html

Blaha varuje: Lidé už toho mají plné zuby. Přestaňte řešit Rusy a řešte Slováky

Slovenský politik za hnutí Směr-SD se ve svém facebookovém příspěvku zamyslel nad tím, proč bylo nezbytné pro slovenskou vládu, aby prodloužila nouzový stav... 27.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-27T20:21+0200

„Bojí se lidí, že vyjdou do ulic a z plných plic zakřičí, že mají dost diletantské vlády, kvůli které zemřely tisíce lidí. Mají dost testování, mají dost nesvobody,“ pokračuje.Ve svém příspěvku také kritizoval vládu za zbytečnou kritiku Ruska. Připomenul, že Rusko pomohlo Slovensku s ruskou vakcínou Sputnik V a Slovensko si této pomoci neváží a navíc ještě vyhostilo tři ruské diplomaty. Blaha to označuje za nevděčnost jako hrom.Poukazuje také na kritiku Rusů za zákaz protestů, přičemž slovenská vláda jedná stejně.„A úplně největší chuťovka v nové vlně rusofobie na Slovensku je, že vytýkáme Putinovi, prý zakazuje protesty, ale sami bezdůvodně prodlužujeme nouzový stav, ergo zakazujeme protesty. Prezident Putin se musí držet za hlavu,“ míní Blaha.Upozorňuje, že lidi toho už mají dost, a je zapotřebí přestat řešit Rusko, a začít řešit Slovensko – zrušit nouzový stav, zrušit povinné testování, přivést nezbytné léky a dát lidem státní pomoc.„Neřešte jídelníček nějakého Navalného a raději řešte, proč jste nechali zemřít Milana Lučanského,“ píše Blaha.„A řešte, proč ministryně, co má jeho smrt na svědomí, okrádá přes svoji firmu obyčejné lidi a její brácha dostává od veřejnoprávní televize milionové kšefty,“ podotýká.Podle Blahy už toho bylo dost. Míní, že vláda kompletně zničila demokracii a nejvíc se bojí Svátku práce, protože by lidi vyšli do ulic. Upozorňuje, že nouzový stav je pouze bariérou od hněvu lidí, která však nevydrží déle, než pár dní.

