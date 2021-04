https://cz.sputniknews.com/20210427/ceska-spolecnost-v-turecku-dokoncila-vodni-elektrarnu-o-vykonu-280-megawattu-14290336.html

Česká společnost v Turecku dokončila vodní elektrárnu o výkonu 280 megawattů

Česká společnost v Turecku dokončila vodní elektrárnu o výkonu 280 megawattů

Česká energetická skupina Energo-Pro podnikatele Jaromíra Tesaře v Turecku dokončila výstavbu vodní elektrárny Alpaslan 2, cena stavby činí 12,8 miliard korun... 27.04.2021, Sputnik Česká republika

2021-04-27T08:46+0200

2021-04-27T08:46+0200

2021-04-27T08:46+0200

čr

vodní elektrárna

turecko

čr

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1b/14290255_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_8ecbbb1bf0837ec81aeaa1be74227e0f.jpg

Společnost o dokončení informuje ve zprávě na webu. Podle mluvčí Hany Hikelové se Alpaslan 2 stal největší vodní elektrárnou skupiny a v provozu jsou nyní všechny čtyři Francisovy turbíny. Celkový instalovaný výkon činí 280 megawattů, zdroj je vybaven dvěma turbínami o výkonu 110 MW a dvěma o výkonu 30 MW.Technickou zajímavostí je také to, že velká oběžná kola byla vyrobena jako jeden velký odlitek – monoblok a následně opracována. „Jde tak o největší oběžná kola Francisovy turbíny v Turecku vyrobená touto metodou,“ uvádí mluvčí.Do sítě byla vodní elektrárna Alpaslan 2 připojena 24. října 2020 po úspěšné instalaci první Francisovy turbíny. Společnost tak získala garantovaný dolarový tarif, který platí od 1. ledna 2021 na prvních deset let provozu elektrárny. Celková investice činí kolem 600 milionů dolarů.Při plném provozu by elektrárna měla ročně vyrobit 850 GWh, pro letošek se počítá s výrobou přes 650 GWh. Po spuštění všech čtyř jednotek nyní elektrárna vyrábí asi 3 GWh denně.Přehrada s vodní elektrárnou Alpaslan 2 leží na řece Murat, vodní plocha přehrady má rozlohu asi 55 km2, čímž se řadí mezi10 největších rezervoárů v Turecku. Společnost Energo-Pro výstavbu hráze přehrady zahájila v září 2018 a dokončila ji za dva roky. Objem tělesa hráze je 9,05 mil. metrů krychlových. Výstavba probíhala v režimu 24 hodin denně sedm dnů v týdnu a na stavbě se podílelo až 1 900 pracovníků.

https://cz.sputniknews.com/20201218/novovoronezska-jaderna-elektrarna-s-reaktorem-vver-1200-ziskala-inovativni-bezpecnostni-systemy-12941999.html

3

turecko

čr

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vodní elektrárna, turecko, čr