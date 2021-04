https://cz.sputniknews.com/20210427/cuckari-nevedou-k-odhaleni-ruske-ucasti-hampl-otevrene-i-o-tom-na-kolik-prijde-prace-bis-14291342.html

„Čučkaři nevedou k odhalení ruské účasti.“ Hampl otevřeně i o tom, na kolik přijde práce BIS

Sociolog Petr Hampl se věnuje tématu spojenému s aktivitami Bezpečnostní zpravodajské služby. Inspirovala ho k tomu odehrávající se kauza Vrbětice, která měla... 27.04.2021, Sputnik Česká republika

„O kauze Vrbětice se každý den objevují další a další informace. Nevedou k odhalení ruské účasti, nýbrž ukazují neuvěřitelnou neschopnost a zkorumpovanost českých bezpečnostních složek, včetně BIS. Naprosto neuvěřitelnou. Nedělal jsem si o úrovni a poctivosti bezpečnostních složek žádné iluze, ale že to může být až takhle špatné, to nenapadlo ani mě,“ uvedl na začátek Hampl.Podotkl, že se už dnes s jistotou ví, že na území ČR měli své sklady mezinárodní tajní obchodníci se zbraněmi.Svá obvinění na adresu BIS Hampl pokračuje, že organizace nemá k dispozici ani ty informace, které může sehnat běžný občan, pokud postupuje dost systematicky. Poznamenal, že například studentka pardubické univerzity Martina Krňavová publikovala v roce 2016 diplomovou práci, která v podstatě sestává z důkladných výpisků z veřejných zdrojů.Pak Hampl v této souvislosti přichází se spoustou otázek. „Věděli jste, že kromě dvou mrtvých byli při vypuknutí požáru ve skladu i tři další lidé? Vyslechly je bezpečnostní síly? Víte, že pořádný plot kolem objektů byl postaven až po výbuchu? Víte, že mezi prvními se byl na místě podívat tehdejší náčelník generálního štábu Petr Pavel? Víte, že chtěl z místa odvolat všechny vojáky? Proč? Bál se, že si všimnou něčeho, čeho by si nevšimli civilisté? Víte, že po prvním výbuchu došlo k detailní prohlídce dalších skladů se zbraněmi? (případné nástražné zařízení tam muselo být instalováno až později). Víte, že poměrně důkladné vyšetřování skončilo závěrem, že nedošlo k cizímu zavinění? To znamená, že pokud tam cizí agenti byli, pak čeští vyšetřovatelé zametali jejich přítomnost. Jsou ti čeští vyšetřovatelé stíháni, když je to všechno tak jisté?“ dotazuje se autor.Sociolog zveřejnil svůj postoj k roztržce, k níž došlo mezi Českou republikou a Ruskou federací.„Už teď je jisté, že oficiální verze, kterou před pár dny předložila česká vláda, a na základě které zahájila studenou válku proti Rusku, je nepravdivá. Jednotlivá tvrzení si navzájem odporují. Je to celé vymyšlené? Nebo je něco zásadního, co BIS potřebuje zakrýt?“ stojí v příspěvku.Na závěr Hampl uvedl, že jeden jeho známý, jehož organizace pravidelně bývala uváděna ve zprávách o extrémismu, si všimnul, že celé odstavce jsou okopírovány z jeho internetové stránky, takže ten web zrušil, a v další zprávě o extrémismu se už neobjevil.„Za takovou práci platíme 4 – 11 miliard ročně,“ upozornil Hampl.Kauza VrběticePremiér Andrej Babiš spolu s vicepremiérem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem dne 17. dubna na mimořádné tiskové konferenci informovali, že české bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích, k němuž došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby.V následné diplomatické přestřelce mezi Ruskem a Českem bylo vyhoštěno 18 ruských diplomatů z ruského velvyslanectví v Praze. Ti byli českou vládou označováni za „ruské špiony“. V reakci na to Moskva vyhostila 20 českých diplomatů z českého velvyslanectví v Moskvě.Česko tento čin považovalo za přehnaný. Dalo Rusku ultimátu, aby umožnilo návrat všech vyhoštěných českých diplomatů do Moskvy. Na to Rusko nepřistoupilo.Zatím posledním krokem roztržky bylo srovnání počtů diplomatů, kteří budou sloužit na ruském velvyslanectví v Praze s počty českých v Moskvě. Ti ruští diplomaté, jichž se to týká, mají čas do konce května, aby opustili území České republiky.

